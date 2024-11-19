翻攝畫面

中華棒球代表隊在「世界棒球 12 強賽」中晉級四強，於 19 日啟程前往東京，讓全國民眾熱血沸騰。其中，長榮航空 BR-198 班機在 19 日飛經東京巨蛋上空時，機長宋效賢在廣播中突然高喊「中華隊加油」，引發機艙內乘客們歡聲雷動，紛紛揮舞國旗表達支持。

飛航 BR-198 班機的宋效賢機長於 19 日執行任務時，在經過日本東京巨蛋上空時，以中文廣播詳細介紹了當前的氣象狀況和飛行高度等資訊。在廣播結尾時，除了祝福乘客順心如意之外，宋效賢機長突然大喊「中華隊加油」，並隨後用英文重複廣播。這段影片經由乘客拍攝上傳後，隨即在網路上爆紅。

事後，宋效賢機長接受媒體採訪表示，他從 2012 年開始擔任飛行員，此前曾任職於 ESPN 擔任記者，本身就是一名棒球迷。身為球迷的他當然會為中華隊加油，他更透露自己已經觀看了 3 場中華隊的比賽，而且這 3 場比賽中華隊都獲得了勝利。他在觀看中華隊對戰古巴的比賽後，立刻就入睡，並於隔天執行飛往東京的航班。

宋效賢機長遺憾地表示，他必須在隔天飛回台灣，無法親自前往東京巨蛋為中華隊加油，但他仍會透過電視轉播為中華隊加油打氣。因此，他希望透過廣播的形式，將祝福傳遞給中華隊。