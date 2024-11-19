資深藝人余天和李亞萍的二女兒余苑綺2022年因直腸癌病逝，讓夫婦二人難以走出喪女之痛，只要一提到女兒就會難過落淚。76歲的余天近年身體也發出警訊，先前因為中風住院做健康檢查時，又發現肝臟長出7公分囊腫。近日余天被問到健康問題，坦言當時血管堵塞剩30%。

余天健康亮紅燈，去年健康檢查時，被診斷出胰臟囊泡、膽結石和腎臟鈣化結石，肝臟還發現長出7公分囊腫，又因中風住院。近日他上節目《話時代人物》被問到健康狀況，余天提到先前小中風，現在都處理好了，當時脖子血管一節阻塞，但神奇的是，後來有很多小血管從旁邊長出來，連醫生都驚訝表示這種情況很少見，告訴他：「你這個命太好了、命大」。

余天血管堵塞一度半癱。（圖／翻攝自話時代人物 Youtube）

余天2022年因為小中風，緊急到榮總治療。(圖/余祥銓 臉書)

由於余天血管堵塞嚴重，很有可能會傷到腦，如果沒有旁邊小血管幫忙供應血液，很容易就會中風。被問到是怎麼發現快中風情況，余天表示，那天他突然覺得一邊好像站不起來，他就快點跟兒子余祥銓說：「我好像中風了，趕快送我去醫院，我這邊好像沒有力量，完全站不起來。」

緊急送醫檢查後，發現余天血管堵塞到剩30%，醫生告訴他：「你這個要開刀，再不通的話你就完了，真的是中風了。」隨後趕緊開刀，放了一根支架維持血液順暢。余天承認從政後賠了3、4千萬元，但不曾後悔，自認做得不錯；他到處幫人助選、唱歌，都沒拿錢，覺得走政治這條路，讓他了解很多以前不懂的事，「值得啦！政治本來就是這樣，好像笑面虎！」對於未來規劃，余天表示自己打算退休享受了，不忘自嘲：「本來想靠民進黨會照顧我，結果也是沒有，只能給我掛一個總統府國策顧問。」