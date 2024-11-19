旅人可化身一日小農，到「棚田」體驗農活趣味。(雄獅旅遊提供)

台灣無印良品母公司的日本良品計畫 ，近年致力發展日本深度體驗式旅遊，規畫出結合民宿、在地體驗的「MUJI BASE」，為了讓台灣旅客也能實際感受，雄獅旅遊、日本良品計畫與台灣無印良品三方跨界合作推出體驗行程。

良品計畫的「MUJI BASE」目前在日本共有3間體驗型住宿設施，10月才開幕的「MUJI BASE OIKAWA」位於千葉縣，以廢校的舊老川小學校進行翻新，其中包括2棟住宿設施。業者將原本教室的空間改建成2棟3間客房，包括共用的廚房、廁所、衛浴，還有無印良品商店、圖書館，同時可體驗養蜂活動等農事體驗。

此次是無印良品與海外旅行社的全球首次合作，2025年的3月和5月各推出限量2梯次的「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」，即日起於雄獅官網開賣，旅客能實際入住2間特色民宿，並體驗親手做早餐、化身一日小農，也可以進行稻草編織，透過行程安排深度體會永續旅遊。

「千葉好感生活之旅」首波將於2025年３月、５月出發。（良品計畫提供)

慢活千葉好感生活之旅，體驗當地養蜂活動。（良品計畫提供)

從產地到餐桌，可在「MUJI BASE KAMOGAWA」古民宅做早餐。(雄獅旅遊提供)

雄獅集團董事總經理黃信川19日表示，雙方合作過程就是一種學習，「最終還是要回到台灣民眾能接受的樣態，學中玩、玩中學的概念要融合得很無形，不能太過，不然就像上課；旅遊、觀光、生活就是在做移動的經濟，做人與人的交流，這是我們未來的願景。」

黃信川亦觀察到這五年來旅遊市場的變化，疫情剛解封時，大家只想出國旅遊，隨著政府積極推動永續旅遊後，台灣民眾對極端氣候、環境變遷、外在的生活環境，與自己息息相關的旅遊型態變得更加關注。

日本良品計畫執行役員河村玲(左起)、MUJI無印良品台灣區董事長兼總經理吉田明裕、雄獅集團董事總經理黃信川，三方首度跨界合作。(雄獅旅遊提供)

他認為，旅遊的另一個角度是學中玩，玩中學的概念，雄獅與無印良品合作，主要希望把學和玩融合一起，並不是上一堂課，而是一種生活品味，「我們看到台灣民眾對旅遊的要求和觀念，已經不是旅遊景點而已，目的性旅遊可能大過目的地旅遊，因此對環境和友善地方的目的性旅遊更加在意，所以現在雙方的合作是最佳時機點。」

黃信川進一步說明，明年三月、五月只開兩梯次的的原因，他們想了解出團前的交流和出團後的體驗可以深化到哪裡，「我們的企圖心是，希望將來也能邀日本朋友來台灣體驗農村在地生活，我們從學習中看到自己可以更優化、做得更細緻的地方，我們也想做作品，到海外去打國際盃。」