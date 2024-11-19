財團法人觀愛文教基金會於19日辦理，113年度國中小比賽績優頒獎暨才藝表演競賽，除頒發112學年度各高國中小學校及師生，參加各項比賽獎勵金合計高達15萬。（桃園市政府提供／廖姮玥桃園傳真）

財團法人觀愛文教基金會於19日辦理，113年度國中小比賽績優頒獎暨才藝表演競賽，除頒發112學年度各高國中小學校及師生，參加各項比賽獎勵金合計高達15萬，同時辦理各校才藝競賽，共3所國中、10所國小參賽，由新坡國小獲國小組第1名，草漯國中獲國中組第1名，另有達清環保企業公司幫各校做獎金加碼，按照名次獎金加倍。

桃園市長張善政出席活動表示，每年活動都匯聚觀音區各校學生才藝演出，精采表演令人印象深刻，也展現出學子們的活潑與創意，祝福學子不斷突破自我、勇敢追夢。同時肯定觀愛文教基金會在教育領域的深耕與努力，並特別感謝達清環保公司對於教育和地方發展的支持，讓更多學子能在觀音這片土地上成長、茁壯，充滿自信地發光發熱。

張善政也說，希望未來能有更多企業投入在地教育，共同為下一代創造更好的學習環境。

桃園市教育局表示，觀愛文教基金會長期扎根地方教育二十餘年，致力推動在地教育發展及文化交流，提供資源支持學生成長。這次活動除以創意才藝表演與永續環保的科技理念，展現地方教育的豐碩成果，並透過教育與藝術的力量，讓年輕世代了解環保與永續的重要性，並培養關懷家鄉、回饋社會的心。