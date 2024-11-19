凱基期貨表示，技術面的部分，台指期價格反彈，暫時解除向下跌破季線使技術面翻空的可能性，但還在短期均線的壓力之下、向上依然面對賣壓，預期在輝達財報公佈之前，橫盤機率較高。

類股部分，電子期貨雖然收復昨日跌幅，但還在短期均線的壓力之下，非金電期貨依然處於相對弱勢的局面，與8、9 月的低點形成W底型態，但還未正式翻多；金融期貨相對穩定，雖然震盪走平，但價格維持在所有均線上方，是目前較佳的防禦族群。

觀察期交所夜盤的商品報價，微台指跌139點、報22,709點；電子期跌10.2點、報1,238.15點；小型電子期跌8.35點、報1,240點；半導體30期跌20點、報5,950點；台積電期夜盤跌5元、報1,035元；台灣50 ETF期跌1.15點、報191點。

國外指數期貨、商品期貨部分，美國道瓊期跌474點、報43,120點；標普500期跌34點、報5,898點；那斯達克100指數期跌144點、報20,533點；費半指數期跌40.5點、報4,901點；英國富時100期跌83點、報8,087點；臺幣黃金期漲50.5點、報10,360點；布蘭特原油期參考價2,383.5點。