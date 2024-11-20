2025年旅遊計畫定案沒？先看過權威專家忠告再決定也不遲。英國《每日郵報》日前報導，美國知名旅遊雜誌《福多旅遊》13日公佈2025年「避訪」榜單多達15處，比去年9處大增，本次不建議造訪的熱區有好幾個是台灣人喜愛的地點。《福多旅遊》（Fodor's Travel）呼籲全球旅客2025年「放過」這15個承受過度觀光（over tourism）嚴重破壞的觀光區，另提供25個值得造訪的絕佳標的。

台人熱點多處上榜

名列《福多旅遊》15處亟需喘息的第一個旅遊勝地是台灣人常去的印尼峇厘島，快速且無限度的擴張已嚴重破壞自然景觀與文化遺產，原本美如天堂，如今陷入「塑料災難」。泰國蘇梅島（Koh Samui）是HBO影集《白蓮花大飯店》第3季取景地，2025年上檔後勢必令此地更擁擠，垃圾掩埋場堆積的垃圾量多達20噸，山區不斷開發缺乏嚴格監管。

「不歡迎觀光客」

接下來5個地點均因「不歡迎觀光客」怒潮躍上國際版面：西班牙巴塞隆納、馬約卡島（Mallorca）、加納利群島（Canary Islands），義大利威尼斯，葡萄牙里斯本。除了在地人無法承受處處人潮洶湧破壞生活型態與自然資源，物價高漲、基礎設施破壞、文化特色降低也堪憂。

獲選義大利2025年文化之都的西西里島面臨嚴重水資源危機，居民用水已成問題，大量觀光客湧入有如火上澆油。日本東京、京都擠滿外國遊客，連帶導致國旅價格大漲，京都諸多必去景點人滿為患，想要舒適步行也極為困難。「觀光公害」已是日媒常見名詞。

via @fodorstravel



Fodor’s No List 2025 https://t.co/sI2lPXQ7IM — World Travel Index News (@Wtravelindex_en) November 13, 2024

聖母峰、避稅天堂也遭殃

雪巴人「聖山」、世界最高峰珠穆朗瑪峰（聖母峰）並非人人都能輕鬆抵達，同樣也遭嚴重破壞，當地居民生活、遊客體驗均大受影響。印度西南部克勒拉邦（Kerala）沿海旅遊業開發案不售監管且無法永續經營，破壞居民生活環境與生態系統，加劇山崩土石流、水文等自然災害。

加勒比海英屬維京群島是知名避稅天堂，也是郵輪熱門停靠點，郵輪客量在新冠疫情後屢創新高卻未帶來更多觀光收益，影響大多數居民生計，政府稅收不足無法有效改善基礎建設，污水處理廠因颶風毀損，未經處理的大量髒水直接入海。過度開發、海洋污染與氣候變遷讓海裡的珊瑚大量死亡。

古城淪陷 美景公路垃圾多

墨西哥南部瓦哈卡市（Oaxaca City）1970年代起遊客漸增，老城區名列聯合國世界文化遺產，還有美洲古文明遺址、原住民音樂舞蹈慶典、「亡靈節」等賣點，疫情期間湧入不少人落腳，近年房租飛漲，外國人多到英語逐漸取代西班牙語。傳統習俗活動極度商業化，票價貴到在地人買不起；遊客侵擾居民生活，污染問題加劇，貧富差距擴大。當地已出現「我討厭外國佬」、「外國佬滾蛋」等標語。

蘇格蘭北海岸500公路美不勝收，但旺季露營客持續湧入不僅製造大量垃圾，也嚴重影響當地居民生活。

最後一個是英國蘇格蘭北海岸500公路（North Coast 500）。全長逾800公里，美景舉世聞名，大量自駕遊客在此露營，帶來大量廢棄物與遊客排泄物，海灘、路邊甚至私人土地常見遊客烤肉，居民不勝其擾。除了物價上升，交通阻塞也是一大問題，嚴重影響居民通勤，已有少數地區醞釀退出官方旅遊路線。

2025年25個推薦去處

《福多旅遊》同步推薦2025年值得造訪的25處地點。5處位於美國：南達科他州惡地國家公園（Badlands National Park）、德州休士頓、內華達州賭城拉斯維加斯、加州洛斯奧利沃斯（Los Olivos）、密西根州湖濱區城鎮。6處位於拉丁美洲：瓜地馬拉阿塔維拉帕茲省（Alta Verapaz）、尼加拉瓜雷昂市（León）、墨西哥猶加敦州梅里達（Mérida）、巴拿馬維拉瓜斯省（Veraguas）、祕魯科爾卡峽谷（Colca Canyon）、哥倫比亞沿海城市聖馬爾塔（Santa Marta）。

5處位於歐洲：法國南部亞爾市卡馬格（Camargue）濕地、芬蘭首都赫爾辛基、希臘「天空之城」梅特歐拉（Metéora）、波蘭東北部馬祖爾湖區（Masurian Lake District）、冰島南部韋斯特曼納群島（Vestmannaeyjar）。位於亞洲的則有：約旦沙漠古城彼特拉（Petra）、柬埔寨古城貢開（Koh Ker）、日本栃木縣日光市、印度東北部梅加拉雅邦（Meghalaya）。

位於非洲的有埃及西北部錫瓦綠洲（Siwa Oasis）、南非西開普省赫馬努斯（Hermanus）、盧安達首都基加利（Kigali）。位於大洋洲的是法屬玻里尼西亞馬貴斯群島（Marquesas Islands）、紐西蘭威靈頓。