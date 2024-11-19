大摩策略師威爾遜（Mike Wilson）與高盛策略師柯斯汀（David Kostin）均以美國經濟和美企獲利等成長為由，把標普500指數明年底目標調高至6,500點。

目前市場最看好明年標普500指數表現的，是宏觀風險顧問公司（Macro Risk Advisors）預測上看7,700點。Yardeni Research創辦人亞德尼（Ed Yardeni）估明年升至7,000點，2030年底甚至上看10,000點。

儘管威爾遜而預測不是華爾街裡最高，但卻最受外界注意，因為他是知名大空頭，5月時預測標普500指數今年目標僅4,500點。即使5月後把目標調高至5,400點，但仍然顯得保守。

他認為近期美企獲利成長趨勢將延續至明年，因為聯準會明年將多次降息，和多項企業景氣循環指標不斷改善。

現在他把指數目標調高至6,500點，是按照其預測標普500企業在2026年每股總獲利303美元，以本益比21.5倍來計算。

大摩看好美企獲利將在明後年各成長13％和12％，從而達到每股總獲利303美元預測值，但仍略低FactSet調查預估2026年獲利成長近13％，和每股總獲利309美元。

至於高盛，就認為亞馬遜、蘋果、谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta、微軟、輝達和特特斯等科技七雄股價，在明年表現將超越其他493家同為標普500成份股的表現。

高盛認為七雄明年利潤可能創七年新低，但仍繼續支撐股價表現超越大盤。只是投資人為平衡包括成長與貿易政策等宏觀因素帶來的風險，會把資金分配至其他493檔標普500成份股，讓七雄股價漲幅僅高於大盤約7個百分點。

其預測美企明年獲利成長11％，美國實質國內生產毛額（GDP）成長2.5％。由於川普上台後的高關稅政策，和美國債息走高等潛在威脅，因此警告美股整體走勢明年仍面臨高度風險。

儘管如此，川普要擴大財政支出進一步推動經濟，和聯準會（Fed）貨幣政策立場更傾向鴿派等會有利股市。高盛預期標普500企業明年每股總獲利268美元。

美國銀行15日發表Flow Show周報指出，全球投資人「全力押注川普2.0」，看好美元資產漲勢持續至川普明年1月就職典禮。

據倫敦證交所集團（LSEG）統計，市場預期標普500企業明年獲利成長約14.1％，是今年增幅4.7％的3倍。芝商所Fedwatch工具最新數據顯示，市場預期Fed未來12個月降息2碼或3碼。

川普主張會延續其第一任期內的減稅措施，把企業稅率從21％調降至15％同時，也會調降個人所得稅率。外界看好減稅能刺激經濟成長。