新華社報導，巴西當地時間19日上午，中國大陸國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見法國總統馬克宏。強調雙方要深化戰略溝通，加強相互支持，保持中法關係穩健、積極發展勢頭，為中歐關係良性發展和世界和平穩定作出更大貢獻。馬克宏表示，願秉持相互尊重精神與中方開展對話合作，妥善處理經貿爭端，維護雙方經貿關係健康穩定發展，加強應對氣候變化、人工智慧全球治理等領域合作。

習近平指出，中法都是獨立、成熟、有擔當的大國，兩國關係具有獨特的戰略價值和全球意義。今年5月，對中法關係「新甲子」作出展望，並就全球性挑戰和熱點問題共同發聲，在國際上產生廣泛積極影響。當前國際形勢發生許多新變化，引領國際社會團結應對全球性挑戰，是中法共同擔負的大國責任。雙方要深化戰略溝通，加強相互支持，保持中法關係穩健、積極發展勢頭，為中歐關係良性發展和世界和平穩定作出更大貢獻。

習近平強調，中方願與法方繼續密切高層交往，持續深化文化、教育、地方、青年等人文領域交流合作，促進中法民心相通。中國共產黨二十屆三中全會開啟了中國新一輪改革開放進程，將為中法合作提供新機遇，雙方務實合作前景廣闊。希望雙方用好高級別經濟財金對話、經貿混委會等機制，深挖合作潛力，加強優勢互補，妥善解決分歧，實現互利共贏。

馬克宏表示，今年5月習近平主席成功訪法，共同隆重慶祝法中建交60周年。當今世界充滿各種不穩定不確定因素。法方願與中方認真落實兩國元首達成的共識，繼續密切高層交往，增進人文交流，賡續傳統友誼，打造新型國與國關係。法國堅持戰略自主，願秉持相互尊重精神與中方開展對話合作，妥善處理經貿爭端，維護雙方經貿關係健康穩定發展，加強應對氣候變化、人工智慧全球治理等領域合作。

雙方就烏克蘭危機交換了看法。習近平指出，中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫的，希望衝突局勢得到緩解，不願看到危機外溢、戰事升級，將繼續以自己的方式為停火止戰發揮建設性作用。

蔡奇、王毅等參加會見。