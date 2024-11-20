大陸網紅李子柒在YouTube擁有2050萬訂閱，被封為「中文YT第一人」，她以古法風格的影片為人熟知，更因此受邀擔任非物質文化遺產的推廣者。不過身為文化大使兼網紅的她，日前受訪時卻坦言「不希望青少年夢想當網紅」，沒想到此番言論曝光後，竟引發網友兩派論戰。

根據陸媒《四川文旅》報導，李子柒日前受訪談及青少年的觀念教育，坦言不希望青少年以後被問到夢想時，說出自己想當的是網紅、明星，「我希望他們能夠有正確的價值觀，能夠好好念書，能夠真正意義上，把自己變成一個能夠抓住每一個機會的人」，期望青少年懂得利用機會，不是空有夢想。

李子柒吐不希望青少年當網紅。（圖／微博 四川文旅）

李子柒吐不希望青少年當網紅。（圖／微博 四川文旅）

而李子柒對青少年的期許曝光後，背後的深遠意義引來不少網友表示認同，「其實她本身就是教材，她來說這個話是有說服力的」、「看她每支影片這樣，雖然是網紅，但過程也不簡單」、「如果是做正能量有意義的事，我也認同」、「網紅這個詞越來越貶義了，看看最近多少翻車的，真的不是什麼好事！還是努力提升自己的價值」。

不過有人則持相反意見，認為她的身分不應該說這樣的話，「自己是網紅，然後不希望別人當網紅」、「網紅本身沒有錯，錯的是價值的扭曲」、「真心建議她現在多拍作品，少發表這類意見」、「別說了，妳那麼努力的…然後不希望！妳說就不適合了」、「成功了就有說教的資本」、「自己當了還叫別人不要當」、「下一代人的夢想一定是跟隨時代變化而變化，想當網紅也沒什麼不好，沒必要談之色變」。