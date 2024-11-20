農業金融署19日晚間以目的事業主管機關身份，提出三大點回應，並表示，新任董事長及總經理今年9月上任，新經營團隊於兼顧政策任務前提下，已研擬改善計畫，調整資產配置，並規劃健全資本方案，以改善營運並降低衝擊。

農業金融署提出的三點回應，包括：一、全國農業金庫置董事15席，目前由農漁會界擔任董事席次共計9席，其中公股指派3席、民股4席及獨立董事2席，共同參與該金庫業務經營，目前沒有「不能為農漁會發聲」的情形。

二、全國農業金庫辦理中央畜產會雞蛋產銷調節貸款10億元，由農業信用保證基金提供5成保證，經查該金庫依徵授信原則辦理，經由內部及外部授信審核委員審查，並提報常董會通過，相關核貸過程均依規定辦理，並無不法。

農業金融署補充說明，銀行辦理一般放款，並未要求必需提供十足擔保，立法委員以辦理無擔保放款即代表從銀行搬錢，認定為放款瑕疵，實屬誤解。

三、全國農業金庫依農業金融法規定，由政府及農漁會共同發起設立，是信用部之上層銀行，負有輔導信用部業務、辦理農、林、漁、牧融資及穩定農業金融等政策性任務，與一般銀行性質迥異，全國農業金庫連續14年獲中華信評twAAA最高評等。

農金署表示，近2年來，因國內外快速且大幅升息影響，資金成本急劇攀升，導致負利差，截至113年10月底營運虧損43億元，農業部也已督促該金庫後續研提改善措施並落實執行。