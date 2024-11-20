在全球化與國際化趨勢下，為培養孩子英語力，台中市政府積極推動雙語教學，截至113學年度，全市有231所國中小學參與雙語教學，占公立學校數量七成以上，顯示中市在雙語教育的領導地位與前瞻性視野。從推行雙語教育的學校數量增加到師資的強化、在地化雙語教材的編制，台中市不遺餘力推動雙語教學，不僅立足本地，更為學生打造優質的學習環境與提升未來競爭力。

從51到231校 中市雙語學校達七成以上

台中市雙語教學推動，從109年的51所國中小學至113學年度，以倍增速度達231校，即全市國中小學有超過七成以上學校推行雙語教育，這一顯著成長展現了中市府積極投入與成果。

不僅如此，為打造雙語學習的友善環境，透過學校行政、領域教師與英語教師的合作，再加上豐富的雙語教學資源，讓更多學生有機會在日常學習中接觸並應用英語，使英語不僅是學科知識，更成為生活中的溝通工具。

會移動的英語教室！中市英語傳愛專車巡迴校園至台中市立人國小。(圖/台中市政府提供)

為師資增能 二軌三階提升教學專業力

師資是雙語教育推動成功與否的關鍵，為此台中市特別規劃雙語師資增能培訓，透過「英語軌」與「雙語軌」的二軌三階(初階、進階、高階)教師研習，提升教師雙語教學的專業能力。

在初階研習中，教師學習雙語教學的基礎理念，認識如何在學科教學中融入英語，讓學生以雙語進行學習。進階階段則著重實務操作，透過具體的教學案例研討，幫助教師靈活運用雙語教學策略。高階研習則針對經驗豐富的雙語教師，藉由深度的教學反思與教學實務對談，進一步提升教學能力。

至今台中市已辦理超過70場雙語師資研習，參與人數超過3,000人次，未來台中市將提供更多增能研習與資源支持，幫助教師在雙語教學的實務操作中更得心應手，讓雙語教育在每一所學校都落地生根。

中市府舉辦雙語教師研習營，為老師增能，也打開雙語教學的新視野。(圖/台中市政府提供)

教材在地化 《臺中學．雙語》走進生活

為讓雙語教學更符合在地學生需求，同時幫助老師針對不同地域、文化與語言背景下的學生進行雙語學習，中市府特別編制具備在地特色、貼近學生生活的雙語教材-《臺中學．雙語》。教材以「城市小旅行」為主題，規劃了八條主題探索路線，涵蓋台中市各區文史、地景、產業與美食等內容。這些主題任務設計，讓學生能夠在日常生活情境中學習雙語，透過實地探索的方式，將學科知識與英語應用緊密結合，提升學習興趣與效果。

第一期教材已於今年完成，內容涵蓋北、中、南、東四大行政區的八條主題路線，包括台中舊城區的歷史文化探索、海線火車的交通體驗之旅等。第二期《臺中學．雙語》教材目前積極研發中，將會有更多豐富的在地化教學內容加入，提高學生跨文化溝通能力。

音樂雙語教學現場，讓孩子在快樂環境中學英語。(圖/台中市政府提供)

展望大未來 實現全市雙語教育邁向國際

台中市雙語教育能成功推動，得益於全市學校、教師與教育局的緊密合作，台中市政府將繼續努力實現全市雙語教育的目標，為學生創造更多使用雙語的機會、培養學生多元能力與全球競爭力，致力為孩子打造一個廣闊的雙語學習環境，為國際化的發展打下堅實基礎。(台中市政府廣告)