美國儘管人口僅佔全球不到5%，卻對全球股市擁有極大影響力。富國銀行分析師指出，標普500指數囊括了全球股市超過50%的市值，凸顯美國市場的強勢地位，主要是美國強勁的消費者需求和適當的政府政策，支撐著其持續的主導地位。隨著全球經濟復甦，富國銀行預計美國將繼續引領成長，建議投資人關注大型美股。

目前國內發行的美股ETF中，成分股橫跨美國大型股，包括：元大標普500(00646)、復華標普500成長(00924)、國泰標普低波高息(00702)，永豐美國500大(00858)。

其中，00646是追蹤標普500指數，成分股涵蓋範圍廣；00924則從標普500 指數中挑選成長性高的成分股，檔數約200多檔，堪稱是標普500指數的精選版；00702則自標普500指數，選取具有高息低波特性的成分股；00858雖追蹤STOXX美國500指數，但與標普500指數類似，都聚焦於美國500大企業。

觀察這四檔ETF的表現，00924表現最為突出，近一個月、半年、一年內的漲幅均居首位，超越其他同類型ETF，其優異表現主要歸功於科技股的強勁表現。

美股市值型ETF績效比較

資料來源：MoneyDJ，資料日期：2024/11/15

過去十年，美股出現許多十倍股，為美股投資者帶來了豐厚的回報，在此之中，美國科技股成爲最重要的主力軍。舉例來說，「AI 芯片王」輝達十年漲幅達300倍，特斯拉、亞馬遜、網飛等漲幅超過10倍。蘋果在爭奪全球市值一哥的過程中，漲幅也近10 倍；此外，全球醫藥龍頭禮來十年漲幅超過16倍，市值逼近9000億美元。

而00924的科技類股比重為美股市值型ETF中最高，包括輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、Alphabet、特斯拉等七大巨頭，權重佔比達51%。所以投資00924等於參與美國世界級企業的成長盛宴，輕鬆獲取美國市場的進階版經濟成果。

三檔美股ETF前十大成分股

資料來源：Cmoney，資料日期：2024/11/14

美國經濟強勁復甦，帶動企業獲利增長，進一步支撐美股市值型ETF的表現。投資人可透過參與這些ETF，見證美國頂尖科技企業的蓬勃發展，享受美國市場的投資契機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。