川普贏得2024美國總統大選。圖：unsplash.com

減稅加關稅！ 川普經濟學美國企業大利多

川普擄獲選民的心，靠的就是「川普經濟學」，可以歸納為五大面向。第一是減稅，將減少企業以及富人的稅，主張將美國本土企業利得稅，從21%降為15%，可望大幅增加企業的獲利；第二是支持國防工業、增加科技研發預算，對於國防企業、科技產業來說是一大利多；第三是提高貿易關稅，尤其對中國產品關稅可能提高到60%，大大提升美國本土產業的競爭力；第四是支持美元貶值及降息；第五是對傳統能源、製造業、金融業以及科技業的監管將鬆綁。

總而言之，「川普經濟學」以及「MAGA 2.0」，唯一的目標，就是增加美國企業競爭優勢，讓企業能賺更多的錢，因此，當川普確定當選後，美國股市幾乎全面上揚，四大指數全面翻紅道瓊工業指數以及S&P 500指數，也創下歷史新高，雖然隨後投資者獲利了結，美股出現賣壓，但是囊括各產業龍頭企業的S&P 500指數，呈現相對抗跌的趨勢，川普確定當選後五天內，整體漲幅為0.56%，在四大指數中，表現最為亮眼。

川普當選後美國四大指數近期表現。資料來源：Google 財經

S&P 500、道瓊工業指數創新高 谷月涵：美股漲到2025年

選後美股的好表現，也將會延續到2025年，美國銀行（Bank of America）對基金經理人進行一項調查，基金經理人普遍預測，川普的經濟政策下，美國股市將成為明年表現最好的資產。寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz），就認為選後美股還能再漲一波，甚至有機會漲到明年初，美股長期投資的機會真的來了。

美股市值型ETF拉長紅 00924今年以來漲41.2%

在台灣的投資者，要搭上美股起漲列車，最快速便利的方法，就是投資美股ETF，目前台灣市場上，共有四檔追蹤美股S&P 500指數相關的市值型ETF，包括復華S&P500成長（00924）、元大S&P 500（00646）、永豐美國500大（00858）、國泰標普低息高波（00702），不管是最近一週，或是從11月以來，都有亮眼的成績，其中00924表現穩定位居前段班，今年以來的績效，高達41.2%，更是大幅領先同性質的ETF，表現最為亮眼。

資料來源：CMoney。統計至2024/11/14

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。