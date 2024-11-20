中華隊17日晚間在世界棒球12強的關鍵戰役對決澳洲，當天由中職啦啦隊員與運彩紅運少女Ruby Girls共同組成「台灣運彩CT Amaze」，於場邊應援力挺中華隊，台灣運彩總經理林博泰更擔任開球嘉賓，中華隊最終以11比3的絕佳成績力退澳洲，成功晉級4強進軍東京。

台灣運彩對國際體育交流不遺餘力，而這次12強B組預賽能夠在台北大巨蛋開打，其幕後推手之一就是台灣運彩。台灣運彩總經理林博泰表示，運彩不僅致力於幫助國家發行運動彩券，更讓民眾透過運動彩券的購買，挹注國家運動發展基金，為體壇提供助力，更要感謝主辦單位給予台灣運彩獨家冠名「CT AMAZE」啦啦隊，讓台灣的啦啦隊在預賽中成為各國焦點，也讓世界一同感受台灣的棒球魂。

過去中職比賽進場人數最多約5千人，但今年大巨蛋的賽事進場人次都在萬人起跳，預賽5場進場人數更吸引了15.4萬人進場，可見大巨蛋帶來的效應，讓台灣的體育運動風氣更加熱絡。

台灣運彩不僅提供賽事投注選項，更重要的是，民眾每購買一張台灣運彩，就會挹注國家運動發展基金，改善體壇環境。（圖/中時新聞網攝）

林博泰認為，當球團及賽事主辦單位有盈餘，便可將更多的資源投入體壇，像是引進更多好手加入，以及邀請國內外知名歌手賽前、賽後表演等。未來中華職棒或許能朝著美國職棒或聯賽制等成功模式邁進，民眾觀賽及關注國家體育發展的程度也會隨之增長，逐步發展成一種正向循環。