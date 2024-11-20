喝酒不開車，開車不喝酒，不管喝多喝少，就是不能開車，這是大家都懂的道理，而大陸四川一名老爺爺，喝完酒還開車載孫女，沒想到遇到警方臨檢，最終被攔下確認酒駕，沒想到旁邊的孫女在現場直接展開靈魂控訴，讓一旁警察都嘴角失守了。

這起酒駕事件發生在大陸四川渠縣賨人谷收費站進站口，15日晚上，這名蔣姓男子酒後開車，載著孫女出門，發現前方有警方臨檢站，竟直接停在原地不趕往前開，現場警方發現後立即靠近，隨後進行酒測發現超標，警方還在旁邊處理相關程序，沒想到蔣男的孫女在旁邊直接開始控訴。

孫女不管現場狀況，直接對著爺爺控訴「讓你別喝酒，跟你說了幾遍別喝酒，你非要喝，看吧！完了吧！」，爺爺因為犯錯在旁邊只能傻笑，最後孫女還拍爺爺的大肚子警告，這舉動讓旁邊的警察都笑了，最終男子被扣照6個月，還要扣分並繳交罰款，真是得不償失。

而網友們看到這段影片後，紛紛留言表示：「不聽小孩言吃虧在眼前」、「小孩都懂的道理」、「叫你別喝酒，現在完了吧」、「小孩比大人懂事」、「喝酒開車還帶著孫女？ 罰死他」、「老人真是不聽勸」、「小孫女好可愛」。

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