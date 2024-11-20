川普上任後將如何實施關稅政策？他即將任命的財政部長或許能透露一些端倪，目前最熱門的財長人選為投資家貝森特（Scott Bessent）及金融公司執行長盧特尼克（Howard Lutnick），這兩人對關稅的立場不同，前者先前預告關稅將主要針對中國大陸實施，後者則提倡大範圍實施關稅。

美聯社報導，誰出任美國財政部長，將是川普第2任期將如何施展關稅政策的最明確跡象。

目前討論度最高的2名人選分別為62歲的億萬富豪投資人貝森特，及63歲金融公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長盧特尼克，兩人對川普未來該如何施展關稅政策的看法不同。

貝森特認為關稅是進行談判的工具，他8月受訪時表示，他將關稅視為「一次的價格調整」、「不會引發通貨膨脹」，認為川普第2任期實施關稅時，將主要鎖定中國大陸。貝森特上周在福斯新聞的專欄中也提到，關稅是「總統實現外交政策目標的有用工具」，不論是讓盟友增加自我防衛支出、讓外國開放市場以輸入美國商品、在解決非法移民問題及走私類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）問題上進行合作，或是阻止軍事入侵，關稅都能扮演核心角色。

盧特尼克則支持實施更廣泛的關稅措施，他9月受訪表示：「關稅是總統使用的美妙工具，我們需要保護美國工人。」

川普可能挑誰當美國財政部長？

關於關稅，川普說了什麼？

競選期間，川普將關稅描述為獲取更優貿易條件的談判工具，同時也是創造收入、以在其他層面實施減稅的途徑，他提議對所有進口商品實施20％關稅，對所有中國商品實施60％或以上關稅，除此之外未透露如何實施、如何施壓盟友，以及如何為國庫增加資金等細節。

美聯社評論，川普將關稅視為談判工具及創造收益的目標互相衝突，關稅作為談判工具，從中獲得長期收入便不可行，但若長期實施關稅，可能會限制美國經濟成長。儘管川普稱關稅會為美國創造更多就業機會、推升更強勁的經濟成長，但風險是可能引發貿易戰，民眾的生活成本進一步上升，先前有經濟學家預測，對所有進口商品及中國商品分別祭出20％、60％關稅，將導致美國一般家庭每年多支出2600美元（約新台幣8.4萬元）。

2人各有擁護者 馬斯克評貝森特「一成不變」 盧特尼克「帶來改變」

貝森特與盧特尼克各有擁護者，不過貝森特似乎獲得更多名人支持，包括聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、海曼資本管理公司（Hayman Capital Management, L.P.）創辦人巴斯（Kyle Bass）等都力挺他，巴斯在給路透社的聲明中寫道：「我100％支持被森特，作為財政部長，你必須完全理解債券市場、全球資本流動、地緣政治、人員、金融市場流動、通膨及聯邦預算，史考特（貝森特的名字）是該職位的最佳人選。」

Scott Bessent is eminently more qualified than Howard Lutnick to run the U.S. Treasury. Scott understands markets, economics, people, and geopolitics better than anyone I’ve ever interacted with. Markets have already anticipated a Bessent choice. Lutnick is not Trump’s answer. pic.twitter.com/qnpfBt6ZPt — 🇺🇸 Kyle Bass 🇹🇼 (@Jkylebass) November 13, 2024

據《華爾街日報》報導，川普任內的白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）也自稱是貝森特的「大粉絲」，認為貝森特是帶領財政部的「第一選擇」。保守派經濟學家、川普顧問摩爾（Steve Moore）也表示他強烈支持貝森特，讚賞他持續推動鬆綁管制及減稅，以促進經濟成長，「我認為大多數的自由市場保守派都支持貝森特」。

相較之下，馬斯克及小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）則力挺盧特尼克，馬斯克發文評論貝森特會是「一成不變的選擇」，盧特尼克則會帶來改變，「一成不變讓美國破產，所以我們需要改變」。

Would be interesting to hear more people weigh in on this for @realDonaldTrump to consider feedback.



My view fwiw is that Bessent is a business-as-usual choice, whereas @howardlutnick will actually enact change.



Business-as-usual is driving America bankrupt, so we need change… https://t.co/igGLZOJ8wz — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

不過除了貝森特及盧特尼克，據傳上周末川普也開始考慮其他人選，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長羅旺（Marc Rowan）、前聯準會理事華許（Kevin Warsh）等都在可能名單內。

企業因應川普關稅大刀 聚焦降低依賴中國

不過不論最終誰出任財長，川普仍有可能採取不同政策，因此許多企業也安撫投資人他們已備妥各項因應方案，當中多數聚焦於降低對中國的依賴，並且承認關稅政策可能帶來不確定性。

例如美國工具大廠Stanley Black & Decker 10月便表示，公司自春天以來一直在為關稅稅率可能上升預作準備，儘管有許多未知數，但他也表示，公司不太能將更多製造業工作移轉回美國，「因為這樣不符合成本效益」。