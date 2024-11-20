川普上任後將如何實施關稅政策？他即將任命的財政部長或許能透露一些端倪，目前最熱門的財長人選為投資家貝森特（Scott Bessent）及金融公司執行長盧特尼克（Howard Lutnick），這兩人對關稅的立場不同，前者先前預告關稅將主要針對中國大陸實施，後者則提倡大範圍實施關稅。
美聯社報導，誰出任美國財政部長，將是川普第2任期將如何施展關稅政策的最明確跡象。
目前討論度最高的2名人選分別為62歲的億萬富豪投資人貝森特，及63歲金融公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長盧特尼克，兩人對川普未來該如何施展關稅政策的看法不同。
貝森特認為關稅是進行談判的工具，他8月受訪時表示，他將關稅視為「一次的價格調整」、「不會引發通貨膨脹」，認為川普第2任期實施關稅時，將主要鎖定中國大陸。貝森特上周在福斯新聞的專欄中也提到，關稅是「總統實現外交政策目標的有用工具」，不論是讓盟友增加自我防衛支出、讓外國開放市場以輸入美國商品、在解決非法移民問題及走私類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）問題上進行合作，或是阻止軍事入侵，關稅都能扮演核心角色。
盧特尼克則支持實施更廣泛的關稅措施，他9月受訪表示：「關稅是總統使用的美妙工具，我們需要保護美國工人。」
關於關稅，川普說了什麼？
競選期間，川普將關稅描述為獲取更優貿易條件的談判工具，同時也是創造收入、以在其他層面實施減稅的途徑，他提議對所有進口商品實施20％關稅，對所有中國商品實施60％或以上關稅，除此之外未透露如何實施、如何施壓盟友，以及如何為國庫增加資金等細節。
美聯社評論，川普將關稅視為談判工具及創造收益的目標互相衝突，關稅作為談判工具，從中獲得長期收入便不可行，但若長期實施關稅，可能會限制美國經濟成長。儘管川普稱關稅會為美國創造更多就業機會、推升更強勁的經濟成長，但風險是可能引發貿易戰，民眾的生活成本進一步上升，先前有經濟學家預測，對所有進口商品及中國商品分別祭出20％、60％關稅，將導致美國一般家庭每年多支出2600美元（約新台幣8.4萬元）。
2人各有擁護者 馬斯克評貝森特「一成不變」 盧特尼克「帶來改變」
貝森特與盧特尼克各有擁護者，不過貝森特似乎獲得更多名人支持，包括聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、海曼資本管理公司（Hayman Capital Management, L.P.）創辦人巴斯（Kyle Bass）等都力挺他，巴斯在給路透社的聲明中寫道：「我100％支持被森特，作為財政部長，你必須完全理解債券市場、全球資本流動、地緣政治、人員、金融市場流動、通膨及聯邦預算，史考特（貝森特的名字）是該職位的最佳人選。」
據《華爾街日報》報導，川普任內的白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）也自稱是貝森特的「大粉絲」，認為貝森特是帶領財政部的「第一選擇」。保守派經濟學家、川普顧問摩爾（Steve Moore）也表示他強烈支持貝森特，讚賞他持續推動鬆綁管制及減稅，以促進經濟成長，「我認為大多數的自由市場保守派都支持貝森特」。
相較之下，馬斯克及小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）則力挺盧特尼克，馬斯克發文評論貝森特會是「一成不變的選擇」，盧特尼克則會帶來改變，「一成不變讓美國破產，所以我們需要改變」。
不過除了貝森特及盧特尼克，據傳上周末川普也開始考慮其他人選，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長羅旺（Marc Rowan）、前聯準會理事華許（Kevin Warsh）等都在可能名單內。
企業因應川普關稅大刀 聚焦降低依賴中國
不過不論最終誰出任財長，川普仍有可能採取不同政策，因此許多企業也安撫投資人他們已備妥各項因應方案，當中多數聚焦於降低對中國的依賴，並且承認關稅政策可能帶來不確定性。
例如美國工具大廠Stanley Black & Decker 10月便表示，公司自春天以來一直在為關稅稅率可能上升預作準備，儘管有許多未知數，但他也表示，公司不太能將更多製造業工作移轉回美國，「因為這樣不符合成本效益」。
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