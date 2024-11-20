小孩在就學期間總是會有貪玩的時刻，尤其現在手機、平板一堆遊戲，很多小孩因為貪玩而耽誤了課業學習，甚至還熬夜不睡覺，在大陸有一名父親，為了改進小孩貪玩的狀況，特地陪他玩遊戲，不讓他睡覺，一路玩到快天亮，小孩當場崩潰大哭，這反向操作只能說這爹太猛了！

大陸這坑孩的爹，就位在吉林省吉林市，因為男孩常常打遊戲沒有時間概念，早上要上學又爬不起來，這名爹竟反向操作，直接不讓孩子睡，陪小孩玩整晚的遊戲，直到凌晨4點多，只剩下2小時就要出門上學，小孩當場累到崩潰大哭，最終這個爹鬆口「你要玩夠了，自己去卸載」，如果之後還發現繼續玩，那就每天陪你玩到4點，這個深刻的教訓，可真讓小孩下次不敢了。

而網友們看到這爹的操作，直呼牛逼！還紛紛留言表示：「厲害！夠狠！」、「信不信過兩天還想玩，這隻是一天玩累了而已」、「真的只有讓孩子自己知道問題才是他迅速成長的良藥」、「傷肝傷身還起反作用」、「現在很多孩子都能玩通宵，這個視頻太理想化了」、「崩潰式療法」、「這爸爸好有耐心啊」、「讓他玩到吐，自然就不想玩了」、「反向教育，牛逼」。