桃園一名男子阿德（化名）假借要女房客幫兒子介紹女友為由，對女房客性騷擾，遭檢方提起公訴，桃園地方法院審理後依性騷擾防治法判處拘役40日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，阿德與女房客小美（化名）的張姓男友同住於桃園市桃園區同一棟住宅，不同樓層。案發當天，阿德在大門遇見小美，便以替兒子介紹女友為由，邀請她前往三樓兒子的住處。然而，阿德趁機在房間內以手觸碰小美的大腿、手臂及胸部。

小美因感不適，當下向男友求助，然後逃離現場，並傳訊「很危險」、「很可怕」、「超可怕」、「他是不是有我們房間鑰匙」等語，男友則詢問小美「房東嗎」，小美回「他應該不會跑到頂樓」、「看到也很可怕」、「我怕現在下去又遇到他」、「你覺得要報警嗎」、「我覺得我去警局好了」、「看到他好可怕」等語。

事後，小美又向朋友抱怨「我剛剛遇到變態」、「房東聊一聊帶我進房間，在那邊亂摸」、「最後叫我胸部要不要借他看一下」、「我趕快跑，還好是老人，不然我死定了」、「真的嚇死」，足見小美於事發當日有向男友陳述此事，亟欲尋求傾訴出口。事後心有餘悸才決定報警處理。

阿德到案後，固坦承有於前揭時地邀請小美一同至3樓房間，且於3樓房間內或電梯中有拍小美之肩膀等情，惟矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱：我與小美待在3樓我兒子房間內，僅有5到8分鐘而已，小美最後不告而別，我並未以手觸摸小美之大腿、手臂、胸部等隱私部位，小美是在編故事，她就是要錢云云。

但法院綜合小美當庭證述、張姓男友及其他證人證詞，並調閱LINE通訊記錄，確認阿德的行為已構成性騷擾。

法院審酌，阿德以長輩之姿拉近距離，利用言語誘導及肢體接觸，行為令人不齒，考量其否認犯行犯後態度難認良好，且未能與小美達成和解，依性騷擾防治法判決拘役40日。可上訴。

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