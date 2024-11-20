勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生職場霸凌事件，1名39歲公務員疑因此在辦公室內輕生，勞動部19日認定職場霸凌成立且情節重大，將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職。而前勞動部長許銘春19日也在臉書致歉未能即時得知情況。對此，前立委沈富雄19日就表示，「今天犧牲了一條人命，分署長就這樣簡單的降級，這樣處分就完畢，我覺得不行這樣」，引發討論。

這起公務員輕生悲劇，外界將矛頭教指向分署長謝宜容職場霸凌。經勞動部調查，今日起令該分署長離開原機關、降調非主管職，並將把勞動力發展署長、分署長、副分署長及資訊室主任送請公務人員考績會懲處。

對此，許銘春19日回應，任何同仁的逝去，對她來說都是最悲痛的事。她與各位一樣，是經由媒體報導才知悉當時的次長曾為了管理問題約談分署長，她就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，「今天犧牲了一條人命，分署長就這樣簡單的降級，這樣處分就完畢，我覺得不行這樣」，沈富雄最後也強調，「民進黨有時候要學學川普，該做就要做，民進黨還沒到這程度，不要總是和稀泥」。

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