台灣民意基金會19日公布民調，有42.8％贊同總統賴清德處理國家大事的方式、43％不贊同，賴的聲望創下新低。至於政黨民調，有三成一支持民進黨，二成四支持國民黨，一成二支持民眾黨，較上次調查無太大變化。對此，中天《盧秀芳辣晚報》19日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於賴清德上任5個多月，對於施政是否有不滿，許多人一面倒，認為「施政比較無感」、「柯文哲這個案子，剷除異己到有點過火了」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》19日由「辮子妹」進行街訪，對於賴清德上任5個多月，他的聲望創下新低。許多民眾紛紛認為，「前一陣子關於國慶日上的言論，可能對於兩岸關係會變得更敏感，有些人反彈會比較大」、「柯文哲案子我覺得有點過火了，因為我理念上我比較支持柯文哲，就是柯文哲這個案子，剷除異己到有點過火了」、「我覺得柯文哲很倒霉，賴清德當總統做得還好吧」。

台灣民意基金會今（19）日公布民調，有42.8％贊同總統賴清德處理國家大事的方式、43％不贊同。（台灣民意基金會提供）

但也有少部分民眾認為，「我覺得半年看不出政績來，所以你半年要所有的政策能夠實現，比較難」、「施政比較無感」、「我個人覺得生活還是要過，不管是誰在總統的位置上，只要能說到做到就好了，讓老百姓有好生活就好了」。

上述民調訪問期間是2024年11月11至13 日、共3天，對象是全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%、手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人、手機 305 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。