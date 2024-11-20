台灣民意基金會19日公布民調，有42.8％贊同總統賴清德處理國家大事的方式、43％不贊同，賴的聲望創下新低。基金會董事長游盈隆表示，賴清德的第一次執政困境已經在眼前，和上個月相較，其聲望下滑5.8個百分點，約等於流失113萬人支持。對此，前立委郭正亮19日就表示，「明年還有一個大考驗，因為總統有元旦文告，賴清德要不要再講兩國互不隸屬？如果講了搞不好又有2025的聯合利劍軍演」，引發討論。

郭正亮19日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我覺得民調要跟自己比，所以只能跟一個月前比，那這一個月發生什麼事？」郭正亮指出，「我覺得主要就是陳啟昱落跑，柯文哲繼續延押，兩方對照是司法雙標，還有用人的爭議，主要是這些」。

台灣民意基金會今（19）日公布民調，有42.8％贊同總統賴清德處理國家大事的方式、43％不贊同。（台灣民意基金會提供）

郭正亮也坦言，「賴清德也沒有政績，但沒政績也不是這個月發生的，一個總統當五個月可以引起兩波針對你的聯合利劍軍演，你就知道他功力多強」，郭正亮還認為，「兩岸的緊張不是主因，因為上一個月就是這樣，我覺得是時間拉長了，人家覺得你把兩岸弄的那麼緊張，到底內政有沒有做好？人家就會來對照」。

郭正亮接著說，「一開始還可以說忙著處理兩岸、國際危機，現在就越來越離譜，還包含立法院的一些議題的燃燒，所以越來越多人就覺得你到底在幹什麼？民調是量變引發質變，到了一個時間就會發酵了」，郭正亮最後也擔心，「明年還有一個大考驗，因為總統有元旦文告，賴清德要不要再講兩國互不隸屬？如果講了搞不好又有2025的聯合利劍軍演」。

上述民調訪問期間是2024年11月11至13 日、共3天，對象是全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%、手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人、手機 305 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。