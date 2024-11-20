藝人汪東城在2005年和吳尊、炎亞綸、辰亦儒組成偶像團體「飛輪海」出道，靠著偶像劇《終極一班》系列紅遍全亞洲。其實汪東城早在18歲那年上過節目，青澀模樣竟嚇得一票網友認不出：「變化真大啊！」

台視官方YouTube頻道上傳一部25年前的經典綜藝節目《龍兄虎弟》片段，當時的素人來賓竟然是年僅18歲的汪東城，只見他大膽脫掉上衣，露出青春的肉體與冰塊肌，對著現場觀眾走秀擺動作，看那充滿自信心的眼神，卻略帶滿滿的青澀感，讓人有些尷尬。

接著汪東城開始分享他的青春愛情故事，原來他和當時的女友分分合合，直到分開後才發覺對方的好，還透過節目與對方告白。逗趣的是，女主角現身後，汪東城為了挽回對方，還當場唱起情歌，雖然現場有點尷尬，所幸結局是美滿的。

汪東城不僅大秀冰塊肌，還唱起情歌。（圖／攝自 台視官方YouTube）

影片曝光後，也湧入眾多網友噴笑表示，「誰能想到他現在成了吉他之神」、「18歲，他那時應該是史上最強的高中生吧」、「好久遠…好青澀的東」，但也有人發現，「洗白了！飛輪海車禍現場跟他無關，他是會唱歌的」、「不得不說！汪東城18歲時的唱功，比他在飛輪海出道之後時的唱功，明顯好很多欸」、「油膩感是一直都有的」、「很難相信他現在的臉是純天然」、「太誇張了啦！跟現在的臉差好多！」