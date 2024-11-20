台中人妻小美（化名）與阿德（化名）結婚後，阿德在餐廳工作時認識了阿芳（化名）。2人因而交往，期間阿芳還因此懷孕產下一子，小美因此跟阿德離婚並提告阿芳侵權，一審法院判處阿芳須賠償40萬元給小美，阿芳不服提起上訴，台中高分院審理後駁回其上訴。

根據判決書，小美與丈夫阿德於98年結婚，111年離婚。然而，阿芳在104年間與阿德發生性行為，並於事後受孕生下孩子。小美指控阿芳明知阿德已婚，仍插足兩人婚姻，構成配偶權重大侵害，依法請求精神賠償。

法院調查發現，阿德在原審證述，兩人於餐廳工作相識，阿芳明知阿德有配偶，仍心甘情願成為「第三者」。期間，小美甚至曾帶孩子到餐廳用餐，阿德公開稱呼其為「老婆」。案經法庭認定可信，並據戶籍資料及親子認養事件佐證，阿芳的行為已逾越社會一般容忍範圍。

法院指出，婚姻係受憲法及法律保障的親密關係，配偶間應履行誠實義務。阿芳的行為明顯破壞婚姻圓滿幸福，侵害配偶權，情節重大，應依民法第184條、第195條賠償非財產損害。

對於阿芳辯稱「不知阿德已婚」以及「配偶權非法律保護範疇」，法院不予採信，並認為其辯解與事實不符。此外，阿芳抗辯「時效已過」，亦因證據不足無法成立。

法院認為，小美遭遇長期婚姻破裂的精神打擊，其痛苦非輕。考量雙方經濟狀況及加害情節，認為40萬元的精神賠償金額適當。至於阿芳上訴請求撤銷原判決，法院駁回其上訴，並判由阿芳承擔二審訴訟費用。全案定讞。