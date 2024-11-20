民眾黨中央委員18日一致同意黨主席柯文哲請假至明年2月28日，不過有媒體19日報導稱，柯在庭訊時曾說要讓立委黃國昌接班，而民眾黨前立委、現任台中市府顧問蔡壁如亦有意爭黨主席，更曾說「我不會背骨」。各種傳言不斷。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，柯文哲曾說，民眾黨絕對不會因為一人政黨而結束。這句話被寫在週刊裡，但這是她曾寫給柯主席的談參。她直批週刊寫小說，更打臉了北檢說的偵查不公開。

陳智菡19日在《TVBS戰情室》節目質疑，今天已經不是在討論案情，而是在管民眾黨要怎樣產出黨主席；其實星期一就已經透過中央委員會告訴大家，現在沒有代理主席的問題，也沒有指定接班人的問題。民眾黨是一個有自己的黨章、有規範的政黨，也透過程序確認了，柯文哲主席會繼續請假三個月。不過還是要說，今天在這個報導當中，還是有很多讓人覺得匪夷所思的地方。

陳智菡提到，比方說現在賄款找不到金流，開始又說：成立木可公司，可能這個錢就是來自於賄款？「那這個中間的連結到底怎麼來的？老實說，我不清楚！」第二個是說：柯文哲會去侵佔他的政治獻金？政治獻金是什麼？就是支持者捐獻來給政黨或候選人的，這些經費都可以合法地使用，柯文哲何必要把這個錢挪用出去，然後自己侵佔自己的政治獻金？這些東西都是毫無邏輯的說法。

陳智菡表示，第三個是邢泰釗他過去在立法院備詢的時候，口口聲聲地說，他看到現在這個偵查不公開的亂象，讓他非常痛心，而且說要徹查？請問一下北檢查到現在，到底查到了什麼？現在看到週刊，不只是「鏡檢」，不只是「柯幻小說」，竟然還可以把柯文哲在法庭上說的話，講得繪聲繪影，「我要很誠實地跟大家說，他裡面說的一句話，其實是我過去給主席的一個文稿！」

陳智菡指出，就是在柯主席確認要被羈押之前，民眾黨開的政治獻金的記者會，當時柯主席因為認為自己識人不明，這些款項有被不當挪用，甚至因為帳目不清的問題，他來鞠躬跟大家道歉。他當時就說了一句話，他說：民眾黨是因為一人政黨而起，但是絕對不會因為一人政黨而結束。這句話被拿來寫在週刊裡頭，「這句話我非常清楚，因為是我寫的！我給主席的一個談參。所以這句話並不可能是...」

「假設是主席在庭上說的，我想請問《鏡週刊》，你怎麼拿到這樣的資料？」陳智菡直言，這是不是大大地打臉的邢泰釗過去所說的偵查不公開？「為什麼我們的律師沒有辦法跟主席溝通任何黨務的事情，而這些事情竟然可以透過『鏡檢』、這個『鏡小說』的方式，傳到外頭來？」

陳智菡直呼「我認為邢泰釗、北檢、甚至整個北院、還有我們的司法檢調系統，必須要好好地檢討，到底現在司法、檢調出了什麼事情？」

★未經判決確定，應推定為無罪。