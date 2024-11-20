台北一名人妻小美（化名），指控丈夫阿德（化名）與女同事曉萱（化名）外遇，小美因此心痛不已，最後導致婚姻破裂以離婚收場，小美因此將曉萱告上法庭。台北地院近日作出判決，判曉萱須賠償小美15萬元。可上訴。

根據判決書內容，小美指出，其前夫阿德與曉萱在同一公司工作，兩人因職場接觸逐漸發展出不當關係。儘管曉萱明知阿德已婚，仍與其發展親密互動，甚至一同出遊，嚴重侵害婚姻圓滿生活。小美因此罹患混合焦慮及憂鬱情緒的壓力適應障礙，需持續接受治療，遂以精神痛苦為由提起損害賠償訴訟，請求曉萱賠償60萬元。

曉萱則辯稱，她與阿德僅為同事關係，並不知對方已婚。阿德也未對同事提及婚姻狀況，且小美在與阿德離婚時，已獲得阿德賠償60萬元，其中包含配偶權損害賠償，因此再提出訴訟並無法律依據。

法院審理時，小美提供照片「有2人於民國112年6月30日在旅館停留6小時，離開旅館後有勾手、依偎抱肩共同前往餐廳用餐之舉、2人牽手步行前往咖啡廳、曉萱伸手撫摸阿德額頭之舉動」、錄音檔及旅遊紀錄，證實阿德與曉萱在阿德婚姻存續期間，共赴旅館、牽手散步、依偎進餐，甚至共同計畫赴日旅行。

曉萱起初否認不倫，但在審理中承認部分證據屬實，例如兩人親密互動照片與餐廳用餐紀錄等，法官認定兩人關係超越一般同事交往界限。

此外，證人證詞亦指出，曉萱早已知悉阿德為有配偶之人，仍執意介入兩人婚姻，並與阿德共同計畫離婚後的生活。法官認為曉萱的行為對小美造成極大精神痛苦，侵害其婚姻幸福。

然而，法院考量，小美於協議離婚時已獲得阿德賠償60萬，法官酌定曉萱應負擔15萬元賠償責任。可上訴。