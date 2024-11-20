中國大陸半導體業者燕東微（688172-CN）跟京東方A（000725-CN）15日共同宣布，雙方子公司打算聯合其他北京市的國資公司投資330億人民幣（約1500億台幣）建12吋積體電路生產線專案，將興建一座廠房與研發生產大樓等設施，並為北京市新增2000份職缺。前立委蔡正元提到，他最高可達28奈米，平常可以做65奈米到28奈米的成熟製程產品。這在北京半導體業界算是一個嶄新的消息，因為這是一座全新的12吋晶圓廠。

根據公告，燕東微全資子公司北京燕東微電子科技有限公司增資40億元，燕東科技擬向北京電控積體電路製造有限責任公司（簡稱北電集成）增資49.9億人民幣，用於北電集成投資建設的12吋積體電路生產線專案，京東方A則將透過子公司天津京東方創投向北電集成增資20億人民幣。

蔡正元19日在《盧秀芳辣晚報》節目提到，北京這個晶圓廠，在長江流域這不算什麼稀罕的事，但是在北京的話就是相對比較大的新聞，因為這個是一座全新的12吋的晶圓廠，他的奈米數最高可以達到28奈米，平常可以做的是65奈米到28奈米、中間的產品都可以做。

蔡正元指出，他是由燕東微，燕東微本來就是一家做晶片設計、晶片製造、封裝測試，相對比較小型的一間公司。「燕東微，名字很像武俠小說。」還有一家叫京東方，兩家合力投資，支持這一家北京電，他的全名叫北京電控積體電路股份有限公司，來設了這個晶圓廠。

「這個在北京半導體業界，算是一個嶄新的消息！長江流域可能會說：喔，我們這邊天天都有。（笑）」蔡正元強調，這主要是因為在北京。他這個量不能說特別大，月產5萬片，然後投資額是300多億人民幣，也算是一個比較成熟製程的、做的不是特別複雜的這些半導體。

蔡正元直呼：「所以，祝福他成功！」

根據《鉅亨網》報導提到，燕東微是一家集晶片設計、晶圓製造和封裝測試於一體的高新技術企業，經過三十多年發展與積累，形成具有自身特色的集晶元設計、晶圓製造和封裝測試於一體的IDM營運模式，因此具備集設計、製造和封測於一體的全產業鏈營運能力。