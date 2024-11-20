大陸四川廣安有處社區旁的路面頻繁發生翻車意外，甚至有監視器畫面捕捉到，翻車事故竟高達20多起，有店家表示，由於，該路面遠看像是平整的路面，但卻有階梯，因此許多車輛經過發現時，已經煞車不及，便從階梯上翻下去；對此，該社區的物業表示目前已設立警示牌，也進行過勸阻，但是若有車輛要經過，也是沒辦法。

據《沸點視頻》報導，四川廣安有一處社區外1樓店面外的路面「暗藏危機」，讓經過的車輛頻頻翻車，有店面的監視器從9月份安裝後紀錄到，翻車事故高達20起。

對此，一名店家表示，路面上有個階梯，但是從遠處看起來像是平整的路面，因此，許多車輛經過時，煞車不及紛紛從階梯上翻下去。

該店家提到，曾和物業單位多次反應後，對方才放置手寫的警示牌，但是翻車事故依舊接連出現，因此，他也說，當在店內看到有車輛要經過時，會趕緊阻攔，且已經成功攔下20多輛車，他也建議，希望能在路面上放置3個明顯的欄杆，並且用鐵鍊圍起來，防止再有車輛經過而翻車。

該社區的物業表示，由於車輛行駛在該路面已經是違規，目前已設立警示牌，也進行過勸阻，但是若有車輛要經過，也是沒辦法。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「有需求，就表示設計不合理，但從物業的說法來看，不合理，但不違法」、「警示措施不到位，出現損傷物業責任絕對跑不了」、「這種地磚跑幾次車，翹角碎裂的快」、「別鬧，之前也有這種涉及，行人隔三差五摔了」、「無加欄應該是物業和業主的責任」。