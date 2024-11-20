即日起至22日，台北六福萬怡酒店館內敘日餐廳推出快閃平日午、晚餐加碼活動，現場喊應援口號「就一起！」最低56折即可暢吃大邱炸雞等韓式美食。(六福旅遊集團提供)（飲酒過量，有礙健康）

即日起至22日，台北六福萬怡酒店館內敘日餐廳推出快閃平日午、晚餐加碼活動，現場喊應援口號「就一起！」最低56折即可暢吃現煎海鹽五花肉等韓式美食。(六福旅遊集團提供)（飲酒過量，有礙健康）

應援中華隊前進東京，粵亮推原價1680元的「松齡春酒清湯羊」，11月22日前享『東』令進補優惠價980元。(六福旅遊集團提供)（飲酒過量，有礙健康）

天成文旅 華山町餐酒館響應世界棒球12強賽推出餐飲優惠。(天成飯店集團提供)

天成文旅 華山町餐酒館響應世界12強運動賽事，推出「運動特選拼盤」，包含多道特選下酒菜。(天成飯店集團提供)

天成文旅 華山町餐酒館響應世界12強運動賽事，當日中華隊賽事勇奪勝利，再享全單8折歡慶折扣。(天成飯店集團提供)（飲酒過量，有礙健康）

歡慶中華隊晉級，位於天成逸旅-朋趣豪華露營的Bon Bar，即日起暢飲金車柏克金生啤酒即享買一送一優惠。(天成飯店集團提供)（飲酒過量，有礙健康）

中華隊晉級12強，取得赴日進行複賽的資格，商家紛紛推出活動來慶賀，讓消費者既可以享受好康，還可以表示對中華隊的支持。

狂賀12強賽中華隊晉級，台北六福萬怡酒店推出「中華隊攻進日本」活動，即日起至22日，館內敘日餐廳推出快閃平日午、晚餐加碼活動，於活動期間用餐，告知使用「歡慶中華隊進軍東京」，並在現場喊出應援口號「就一起！」，即享每位成人917元餐飲優惠及免一成服務費，最低56折即可暢吃平日晚餐Buffet。除可品嚐最新一季《敘饗韓風食堂》韓式經典現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞、釜山海鮮煎餅等主題餐檯料理，另外還有生食級干貝、帶殼牡蠣、招牌爐烤牛排、紅酒燉牛臉頰無限暢吃。若三人同行再贈燒酒，六人同行即贈燒酒與馬格利米酒各乙瓶，「歡慶中華隊進軍東京」活動每餐期限量30位。

此外同於活動期間22日前，至粵亮廣式料理內用本季主廚推薦菜：吃補食補『東』令進補 主題美饌，即享以保養身體的養心茶酒為基底，加入數十幾種當季新鮮蔬菜燉煮羊腩，並以慢火悉心燉煮四小時的『東』令進補「松齡春酒清湯羊」，優惠價980元。

天成文旅 華山町餐酒館響應世界棒球12強賽推出餐飲優惠，11月初推出的「運動特選拼盤」，遴選餐酒館特色下酒小菜，暢享烤雞翅、酥炸魚皮、黃金脆薯、洋蔥圈與德式香腸，搭配台啤2瓶，特惠價699元起；若當日中華隊賽事取得勝利，再享全單8折歡慶折扣。

歡慶中華隊晉級，位於天成逸旅-朋趣豪華露營的Bon Bar，現場除了提供金車柏克金生啤酒和各式炸物點心之外，還有精選世界精釀啤酒，搭配精彩賽事與親朋好友齊聚一堂、為選手們加油。現在暢飲金車柏克金生啤酒即享買一送一優惠，享用世界精選啤酒2瓶，即贈天成文旅-華山町儲藏華山啤酒杯1個。

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