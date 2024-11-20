自團體「大嘴巴」出道的懷秋，日前在電影《角頭—大橋頭》飾演「蠍子」一角表現亮眼，甚至被譽為「金馬遺珠」，19日受訪時還表示對此感到欣喜，怎料晚間卻在社群曬出父親照片，並寫下7字告白，而懷秋的弟弟也證實父親離世消息，引來粉絲紛紛哀悼。

懷秋19日深夜突然在社群曬出一張父親的照片，並附文寫下「爸爸我永遠愛你」，還標註時間為「11/10/2024」，透露父親的離世消息。而弟弟張懷顥也在同一時間發文證實，「爸爸，願你安息！我相信無論你在哪裡，那裡的世界一定比這裡更加美好與平靜。今天有很多親朋好友和家人來看你，向你道別，也感謝你帶給我們的一切。你放心，我們會好好照顧媽媽，請你在天國裡快樂無憂，好好享受每一刻吧！這次的告別只是暫時的，我們再見。永遠愛你的兒子，懷顥」。

懷秋深夜曬父遺照告白7字洩心聲。（圖／IG@harrychang1122）

消息曝光後，引來不少網友留言哀悼，「向您和您的家人致上最深的哀悼」、「take care bro，節哀」、「爸爸化身為星光，會永遠陪伴著你、懷秋和阿姨。」、「RIP保重自己」、「懷秋加油，要好好吃飯，照顧好自己」、「節哀，照顧好自己，也照顧好阿姨」、「懷秋不要傷心，我們要堅強起來，雖然不在你身邊但我也會一直愛你陪著你的」。

其實，經常透過社群分享生活的懷秋，過去也曾分享私底下與父親的互動，尤其小時候爸爸總是瞞著媽媽幫他們三兄弟買玩具，還有畢業舞會時幫他買帥帥的西裝，當時他還對爸爸說西裝太貴了不要買，但爸爸即使在經濟有限的情況，仍盡力完成兒子的願望，讓他印象深刻，顯見父子倆感情深厚。