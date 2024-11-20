總統賴清德上任後，朝野僵局延續至今，賴總統與閣揆卓榮泰最新民調也下跌，近日勞動部更爆出下屬單位主管霸凌員工事件，釀輕生悲劇。網紅「歷史哥」李易修19日在粉專，整理出行政院14個部會近一個月內的相關爭議新聞，引發不少網友共鳴。黃揚明也發文調侃：「勞動布蹲完換誰蹲？」，酸爆賴政府。
名嘴歷史哥李易修19日在粉專發文，整理了行政院14個部會近一個月內的相關爭議新聞，包括：
衛福部：波波醫生資格爭議、代孕草案、醫院工會指護病比數造假
財政部：雲端發票抽獎作弊爭議
經濟部：部長失言赴菲律賓蓋綠能電廠、指控雲豹能源炒股爭議
勞動部：員工遭到長官職場霸凌在辦公室輕生
農業部：超思進口蛋圖利案列被告
教育部：高中生「戰時服勤同意書」爭議
法務部：偵查不公開爭議、墮胎罪加重刑責 (被抨擊到暫時撤案)
文化部：4年燒掉58億元「TaiwanPlus」影音串流平台報導稱美國人選擇「重刑犯」總統
以上等等。
此外，黃揚明也以「蘿蔔蹲」語法發文調侃：「財政布蹲，財政布蹲，財政布蹲完勞動布蹲～勞動布蹲，勞動布蹲，勞動布蹲完換誰蹲？」酸爆賴政府頻出問題。
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