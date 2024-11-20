勞發署北分署長謝宜容長期對下屬職場霸凌，2年逼走81人，更導致一名基層輕生，未料勞動部長何佩珊竟稱無法證明有實際霸凌行為，並稱謝宜容為大吼咆哮目的為善，引爆怒火。對此點出職場霸凌3要素，直言此案就是霸凌。

精神科醫師楊聰財表示，職場霸凌通常指在工作環境中，個人長期受到來自上司、同事或組織的系統性負面對待，以至於受害者的身心健康、工作表現或職場關係受到重大影響。

楊聰財說，常見職場霸凌有3種形式：1是言語攻擊，如辱罵、貶低或侮辱；2是行為上的欺壓，例如過度指派不合理工作；3是故意孤立或施加過大的心理壓力。

勞動部調查報告顯示，謝宜容確實有情緒控管確實不當，咆哮大吼、人身攻擊等情形，還曾在假日凌晨1點或5點等時間傳訊交代作業，若超過10分鐘未回覆就會被叫進辦公室洗臉，動輒就要求做不屬於同仁的報告，並時常找理由退件，還會排擠未依指示的同仁，導致許多人為此到身心科就診，等於完全符合楊聰財提到的3要素。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980