台灣獨有的夜市與小吃文化，對外國觀光客來說充滿吸引力，不少品項紅到日本甚至歐美。近日一名網友表示，大清早萬華一家麵店，竟然塞滿了韓國人，讓他訝異不已，不少網友看到照片立刻認出是西門町知名麵店，笑說「懂吃」。

原PO在Threads上貼出豬腳飯照片，除了整塊看起來相當入味又可口的豬腳，還附上了酸菜、黃瓜，以及溫泉蛋與整塊的油豆腐，讓人垂涎三尺。原PO則驚呼「原來觀光客早餐都吃這個！整家店都是韓國人XD，也太懂吃了吧」。

不少網友看到後，立刻認出是萬華西門町名店「西門麵店」，紛紛留言：「這家超讚，而且是24H」、「很會吃哦」、「看起來有先做過功課」、「一看就知道是西門麵店」、「淋上辣油更香」，也有人認為是因為韓國豬腳貴，所以才會特地來吃豬腳飯。

「西門麵店」營業至今已長達60年，除了飯麵羹湯等各種小吃外，還會在特定節日推出蛋黃酥與月餅，在Google Map上有1萬多則評論，評價高達4.3星，無論是在地人或觀光客都時常來用餐，非常受歡迎。