為強化1年期義務役役男建制武器操作熟稔度，陸軍步兵第101旅步1營兵科基地訓練昨日持續進行，役男在連日射擊練習後，展開營戰鬥射擊鑑測，藉由40榴彈槍、T85榴彈發射器、66火箭彈及步、機槍等武器實彈射擊，驗證訓練成果。

101旅步1營兵科基地訓練昨日依作戰進程演練灘岸火殲、逆襲作戰等狀況。役男先後實施40榴彈槍、66火箭彈、T85榴彈發射器等武器實彈射擊，隨後一線排開，以步、機槍密集火力朝目標區實施射擊。

過程中，役男在日前66火箭彈縮射彈射擊練習後，昨日站上射擊線，依射擊指揮官命令下達，對目標區發起攻擊；只見役男瞄準目標後，迅速扣壓扳機，彈藥迅速挾帶震耳欲聾聲響激射而出，於目標區揚起陣陣煙塵，場面震撼壯觀。

值得一提的是，鑑測期間，役男們也運用障礙板實施快速反應射擊，變換立、跪、臥射擊姿勢，對目標區進行火力壓制，並自行完成彈匣更換及故障排除，展現建制武器操作熟稔度及臨戰應變能力。