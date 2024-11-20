敬軍團與基隆軍艦官兵合影留念，感謝時刻堅守崗位。（記者黃迪明攝）

李棟樑特別前往哨所，向執勤官兵獻上關懷，展現高度親和力。（記者黃迪明攝）

為感謝國軍官兵捍衛國家辛勞，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑昨日前往宜蘭地區，慰問陸軍蘭陽地區指揮部、海軍168艦隊，代表社會各界，對官兵長年戮力戰訓本務工作、守護國家安全，表達崇高謝忱。並致贈單位慰問金及禮品，關懷官兵執勤狀況，提醒近期天氣轉涼，值勤時務必注意身體狀況。

李棟樑昨日在國防部副部長徐衍璞上將、海軍常務次長黃中將、政戰局副局長張少將及軍友社副祕書長蘇世霖等人陪同下，率敬軍團慰問宜蘭駐軍。期間，陸軍司令鍾樹明上將、海軍司令唐華上將均率重要幹部及官兵代表，歡迎敬軍團到訪。

敬軍團抵達蘇澳乾塢營區、基隆軍艦後，受到官兵熱情歡迎，李棟樑除致贈慰問金外，也逐一向官兵代表詢問生活近況，並致贈慰問品，展現高度親和力。徐副部長也代表部長顧立雄，頒發慰問品，肯定官兵保家衛國辛勞。

「謝謝你們時時刻刻保衛著家園，你們辛苦了！」李棟樑指出，中共機艦侵擾次數未曾減少，官兵時刻堅守崗位、執行戰備任務，尤其海軍艦艇監控共艦的畫面，令他印象深刻，也藉此向官兵表達慰問與關心；李棟樑也說，未來只要能力許可，還是會持續勤走國軍基層部隊，帶給官兵溫暖與支持，扮演國軍永遠的後盾。