SiAW在尺寸上也參考AARGM-ER飛彈，可由F-35A戰機機身彈艙掛載。（取自諾格網站）

SiAW是專為美空軍F-35A戰機所設計，用於遂行反「反介入／區域拒止」作戰，圖為其作戰示意圖。（取自DVIDS網站、諾格網站）

軍聞網站「The Aviationist」18日報導，諾斯洛普格魯曼集團（簡稱諾格）已向美國空軍交付首枚「防區內攻擊武器」（SiAW）訓練彈，即將展開實測，未來將用於打擊各種地面機動目標，有效反制敵方「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力。

諾格集團公布的照片顯示，SiAW為彈身繪有藍圈的訓練彈，係由諾格集團以「增程型先進反輻射飛彈」（AARGM-ER，正式型號AGM-88G）為基礎，專為F-35系列戰機研發的新武器；其配備新一代衛星與慣性導航系統、終端主動毫米波雷達尋標器，可打擊敵方防空雷達等反輻射飛彈等主要目標，也能有效打擊其他高價值、高機動性的移動式飛彈發射器、指揮管制車、GPS干擾系統與反衛星系統等地面目標，藉由反制敵方「反介入／區域拒止」能量，協助友軍掌握戰場主動權和作戰優勢。

美空軍先前曾提出需求案，希冀打造一款可由F-35A機身彈艙攜掛的新一代空對地武器。由於洛克希德馬丁集團、L3哈里斯公司等競爭對手先後退出競標，也讓諾格成為碩果僅存的選項，並於2023年9月獲得美國空軍7.05億美元（約新臺幣229.6億元）研發合約。

報導分析，美國空軍已規劃由F-35A戰機執行SiAW的掛載和投放測試，驗證飛彈與戰機整合成效。該枚SiAW訓練彈，接下來將展開模擬發射與交戰測試，為後續量產、以及2026年形成初始作戰能力（IOC）奠定重要基礎。若性能符合預期，美空軍計畫在2028年採購400枚SiAW，未來總採購量更上看3000枚，除將由彈艙空間較大的F-35A戰機搭載，也不排除善用SiAW優異的開放式架構設計，與更多載臺整合，進一步提升美軍空中打擊戰力。