「圖爾維爾號」在海試期間，與同樣執行海試的「羅納克海軍上將號」巡防艦同框，展現法國海軍未來2款關鍵作戰兵力新面貌。 （取自海軍集團「X」帳號）

法國國防採購局（DGA）18日宣布，日前已從造艦巨擘海軍集團（Naval Group），接收梭魚級核動力攻擊潛艦3號艦「圖爾維爾號」（S 637），並移交法國海軍繼續測試。

DGA指出，「圖爾維爾號」是最新完工的梭魚級潛艦，今年7月完成艤裝後，已由海軍集團、DGA、法國海軍、法國原子能委員會共同合作，順利在瑟堡、布列斯特、洛里昂等近海海域，通過為期4個月的海試，充分驗證艦上設備和戰鬥系統運作無虞，遂經DGA移交法國海軍。法軍後續將繼續操作「圖爾維爾號」，執行「軍用特性驗證」等測評，為正式成軍服役進行全方位驗證程序。

DGA說，「圖爾維爾號」今年7月12日首次展開海試後，曾依序執行無動力下潛、水面和水下航行、反應爐運作、戰鬥系統、武器、通訊等裝備系統測試，在歷經4個多月測試中，展現系統裝備的可靠性。

海軍集團強調，得益於梭魚級1、2號艦「敘弗朗號」（Q 284/S 635）、「杜蓋－土魯伊號」（S 636）的造艦和交艦經驗，後續各艘梭魚級潛艦的建造與交付時程也大幅縮短；目前5至6號艦均已陸續展開建造作業，而4號艦「戴格拉斯號」（SNA De Grasse）也預計2025年春季下水。未來將全面取代現役紅寶石級潛艦，加速提升水下兵力現代化，並有效嚇阻潛在威脅。