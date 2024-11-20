軍聞網站「Army Recognition」18日報導，皇家荷蘭海軍最新戰鬥支援艦（CSS）「登海爾德號」（A 834），已展開首次海試，待完成後續艤裝工作後，將肩負荷蘭新一代海上後勤支援重任。

「登海爾德號」17日從達門造船集團位於內陸的羅馬尼亞加拉茨（Galați）造船廠啟航，展開完工後首次海試，循從多瑙河運河進入黑海水域；下週將靠泊海試工作的首個港口，接著取道地中海、大西洋，返回荷蘭弗利辛恩和登海爾德船廠。待完成艦上武器設備與相關艤裝工作後，交付皇家荷蘭海軍服役。

「登海爾德號」具備2座40噸級起重機、2座補給椼，可裝載7600立方公尺船用柴油和1000立方公尺航空燃油、434噸彈藥等物資、24組標準貨櫃，並能操作NH90直升機、無人直升機、人員登陸艇（LCVP）等多種載具，還擁有手術室可提供醫療服務，有效支援艦隊作戰。

目前皇家荷蘭海軍僅有「卡雷爾．多爾曼號」（A 833）聯合後勤支援艦（JSS），有能力執行海上加油任務，因此壓縮該艦執行其他任務能力。未來「登海爾德號」服役後，除可支援荷軍作戰，亦有望加入北約等盟友組織，成為聯合作戰的重要助力。