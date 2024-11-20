台北市和平新生天橋19日上午封橋、晚間 11時進行封路工程作業，引發守護和平新生天橋團體不滿抗議。（温予菱攝）

台北市和平新生天橋19日上午封橋、晚間 11時進行封路工程作業，引發守護和平新生天橋團體不滿抗議。（温予菱攝）

台北市和平新生天橋19日上午封橋、晚間 11時進行封路工程作業，引發守護和平新生天橋團體不滿抗議。（温予菱攝）

台北市和平新生天橋19日上午封橋、晚間 11時進行封路工程作業，引發守護和平新生天橋團體不滿，號召群眾晚間10時高舉「招魂幡」呼喊「過橋喔」繞行天橋抗議，並與維安員警僵持近1小時，期間人車爭道險象環生。反拆團體也怒批，施工現場緊鄰加油站，卻無安全圍籬、安全帶等疑似已違反《職業安全衛生法》，將於明日檢舉。

反拆團體11時開始繞行天橋，邊喊著「懸崖勒馬，天橋不要拆」，並走向馬路中央，期間通行公車不斷，員警高喊「依法執行公務，請民眾不要激動、盡量靠往人行道」，但遭少數反拆團體人士大聲咆哮不雅字眼，並大喊「不要往回走，往回走他們就拆了，吊車都已經舉起來了，大家回來！」雙方於路口僵持50餘分鐘。

居民情緒激動痛批，台北市長蔣萬安什麼時候要出來面對，難道他們是什麼豺狼虎豹、凶神惡煞嗎？並質疑行人配套措施尚未做好，就急於將民眾送上虎口，更令人費解的是，違建不拆卻拆天橋，直言維護天橋一年僅需70多萬元，但拆橋卻要7000餘萬元，一次就能將100年維護經費花光。

稻田營造員工在11時25分陸續將天橋上的紅綠燈卸除，並於50分對加油站旁的橋柱進行部分拆除作業，反拆團體痛批，施工現場沒有安全圍籬、沒有安全帶、焊接作業沒有護目鏡，更重要的是旁邊緊鄰加油站不到10米，質疑已違反《職業安全衛生法》，將於明日進行檢舉。