勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署11月4日發生悲劇，39歲吳姓資訊分析師在辦公室內輕生，事發後爆出有職場霸凌情況，並指向分署長謝宜容。然而今（19）日調查結果出爐，然而勞動部公布調查報告書中稱謝的管理方式「並非導致該員輕生的主因」；其中一句指謝宜容「目的良善」更激起輿論譁然。對此，大票鄉民洗版嘲諷，「超硬，真的動不了」、「真的不要再查了，越查官升的越大」。時事評論員周偉航也在臉書開炮：「何部長（何佩珊）讓這種報告出部長室大門，是腦子有洞，還是腦子有洞？」

一名網友在PTT八卦版發文，表示自己在調查報告公開後，特地下載了報告來看，發現其中有一段寫著：「關係人乙對同仁工作上之要求，目的良善，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力。惟其執行之方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，忽略人文關懷，造成團體氛圍凝重，形成反效果，關係人陳述其將自我反省改進。」

這名原PO不解表示：「意思是分署長是為了部門跟同仁好，只是大聲了點？」還截圖部分媒體報導謝宜容相關內容質疑：「調查報告出來後還有媒體洗地，勞動部分署長謝宜容工作認真、升遷快、人緣好 備受上級肯定……這分署長後台到底多硬？」」

網友對此紛紛留言表示難以接受：「超硬，真的動不了」、「真的不要再查了，越查官升的越大」、「羨慕，有關係就沒關係」、「屁啦，這三小，目的良善？」、「求好心切，結果下屬抗壓性低，真的委屈。」

對於此調查報告，筆名「人渣文本」的時事評論員周偉航也在臉書開炮：「何部長讓這種報告出部長室大門，是腦子有洞，還是腦子有洞？有關係就能當部長是不是？」還喊話總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰：「潘孟安卓榮泰起床了！你們親朋好友的不成材子弟又在瞎搞了。」

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