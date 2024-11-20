勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署11月4日發生悲劇，39歲吳姓資訊分析師在辦公室內輕生，事發後爆出有職場霸凌情況，今日調查結果出爐，除了還給吳員公道，勞動部也追頒「勞動獎章」，並向考試院爭取認定為因公傷亡之公務人員撫卹補償。

11月8日勞動部指示政務次長許傳盛重啟調查，經過11天調查結果出爐，勞動部長何佩珊今日與政務次長許傳盛一同召開記者會，針對吳員生前工作狀況及職場霸凌指控進行說明。

許傳盛指出在人力配置明顯有缺失的情況下，吳員仍直到最後一刻仍善盡職責，在沒有後援的情況下獨自承攬壓力，長期的超時工作及上頭對於業務成果打擊，讓祂的身心被摧殘到不可補救的地步，進而導致憾事發生。

勞動部鑒於吳員的遭遇及犧牲奉獻，決定追頒「勞動獎章」，並向考試院爭取認定為因公傷亡之公務人員撫卹補償，極力替祂爭取應有的補償。至於分署長謝宜容將被降級並調為非主管職，並送考績委員會議處，而謝宜容的直屬長官勞動力發展署長蔡孟良，也一併送考績委員會。

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