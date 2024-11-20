大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

華南水氣東移、東北季風持續影響，今（20）日中部以北、東半部地區及澎、金、馬有短暫降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭有局部大雨，南部山區也有零星飄雨，北台灣整天濕涼，今天全台最低溫出現在新北市石碇的16.8度。氣象署提及，下周二（26日）入秋最強冷空氣報到，強度有機會達到大陸冷氣團，還要再觀察。

氣象署今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有9至10級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及金門易有8至9級強陣風，桃園、新竹地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

下周日（24日）起東北季風減弱，各地氣溫回升，不過下周二（26日）東北季風再度增強。

氣象署指出，今日中部以北、東半部地區及澎、金、馬有短暫降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭有局部大雨，南部山區也有零星飄雨；溫度方面，北台灣整天濕涼，整日氣溫約19到23度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約19到22度，花東白天高溫約25、26度，中南部地區可達27、28度，感受上比較舒適，馬祖整天溫度約17度，金門17至20度，澎湖21至23度。

氣象署說明，周四（21日）各地降雨機會高，北部及東半部地區不定時有局部降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨，中部地區及南部山區有零星降雨，其他地區多雲；周五、周六（22日、23日）迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周日、下周一（24日、25日）東北季風減弱，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地氣溫逐漸回升；下周二（26日）東北季風再度增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，各地天氣明顯轉涼。