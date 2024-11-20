「財富女神」王宥忻去年6月她宣布和翁承旭（翁總）結束12年婚姻，回歸單身生活，但離婚後這對前夫妻仍同住一個屋簷下，一起教養兩個家人，也多次傳出復合消息。時報周刊CTWANT則在日前直擊王宥忻和翁總這對離婚夫妻，和羊駝麥可、Gaga一起在台北市中山區拍攝親密婚紗照，疑似為再婚做準備，不過時而暴走的羊駝，則為兩人拍照過程增添不少趣事。

路人看到羊駝紛紛拿起手機狂拍。（圖／本刊攝影組）

王宥忻和翁總這對離婚夫妻換上婚紗西裝準備拍婚紗照，疑似為再婚做準備。（圖／本刊攝影組）

11月14日上午11點40分，王宥忻牽著羊駝Gaga走在台北市中山區的人行道上，走著走著Gaga竟然耍賴路倒在人行道，模樣相當討人喜愛，一人一羊駝走在路上更是立即成為視覺焦點，經過一處工地時，還吸引休息中的工人爭相合照。之後，王宥忻在附近超商買了咖啡，進入附近一間婚紗公司。

王宥忻牽著羊駝Gaga，但場面似乎有些不受控。（圖／本刊攝影組）

羊駝麥可情緒相當激動，還偷偷伸舌頭強吻合照的路人。（圖／本刊攝影組）

中午12點27分，身穿雙排扣西裝的翁總，一身帥氣走出婚紗公司到附近停車場取車。4分鐘後，王宥忻穿著優雅白色澎澎婚紗現身，全副武裝地站在路邊擺好姿勢，讓助理以手機先拍照，接著Gaga也一起入鏡。12點52分，翁承旭駕駛一輛黑色保時捷休旅車接了王宥忻和羊駝及其他人員上車，一路直奔士林官邸附近。

在拍攝婚紗照過程中，麥可還用後腳疑似踢中「小翁總」，但看來不嚴重不影響拍攝。（圖／本刊攝影組）

拍攝過程翁總躺在王宥忻腿上耍起浪漫。（圖／本刊攝影組）

而在士林官邸這邊，羊駝麥可早已在場等候，不知道是否是看到王宥忻和翁總一起拍攝「復合」婚紗情緒激動，麥可全程幾乎是在隨時準備暴走的狀態，一會兒伸舌頭強吻合照的路人、一會兒對王宥忻穿的婚紗虎視眈眈。之後在拍攝婚紗照的過程中，麥可還用後腳疑似踢中小翁總，幸好傷勢看起來並不嚴重，未影響到拍攝進度。

似乎是要搞定羊駝太過疲累，翁總難掩疲態頻打呵欠。（圖／本刊攝影組）

雖然仍處離婚關係但兩人感情還是很緊密，拍照過程翁總也時時小心呵護著王宥忻。（圖／本刊攝影組）

雖然王宥忻和翁總在去年離婚，但因為家人與工作上的牽絆，彼此間的感情似乎一直未變，今年王宥忻生日前夫翁總還送上價值超過8位數泰國房產作為禮物。而看到兩人在拍攝婚紗時，時而親吻、時而深情對望相當有愛，全程翁總都展現出丈夫般的溫柔體貼，一路攙扶著穿著厚重婚紗的王宥忻。拍攝工作大約在下午3點結束，隨後一行人驅車返回婚紗公司。

兩人拍照有許多親密動作讓人害羞。（圖／本刊攝影組）

縱使羊駝頻干擾，但王宥忻與翁總手始終牽得很緊。（圖／本刊攝影組）

對於本刊在11月14日拍到王宥忻和翁總拍攝親密婚紗照，王宥忻回應本刊表示：「因為13年前結婚時，還在打拚沒有心思拍婚紗，經濟也不允許，後來事業成功了，每年都會拍婚紗記錄，每次拍婚紗感情就回溫，總會想起過去一起同甘共苦的點點滴滴。」

至於兩人是否已經復合？她說：「我和翁總即使離婚也看待對方是家人，也因為離婚這件事，讓我看清楚生命最應該看重什麼，失而復得讓我們更珍惜彼此的感情，今年的婚紗是每年的傳統，希望留住幸福的瞬間，提醒自己珍惜照顧好身邊的人。這次一起帶上麥可和Gaga羊駝CP成雙成對，期待可以早日生羊駝小寶寶。」