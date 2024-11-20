擁有10億身家的財富女神王宥忻2023年離婚後，一直和前夫翁承旭（翁總）保持良好互動，兩人更是多次傳出將要復合，而時報周刊CTWANT也在11月14日直擊這對前夫妻再度合體，在台北市士林官邸附近帶著家人麥可、Gaga兩隻羊駝一起入鏡拍攝絕美婚紗，疑似即將再婚，彼此互動也非常親密。

孫鵬、狄鶯因兒子孫安佐決定復合再婚。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

其實在演藝圈中也有不少分手復合再婚的例子，像是孫鵬、狄鶯兩人原是戲劇螢幕情侶，1998年步入婚姻並育有孫安佐，第一段婚姻僅維持2年宣布離婚。但兩人仍保持友好關係，在經歷感情波折與修補後，2007年決定復合再婚，並舉行盛大的婚禮。先前孫鵬在節目上提及會與狄鶯重修舊好，主要因為當時看到2歲的孫安佐心疼不已，認為父母離婚對小孩來說是不公平的，孩子需要一個完整的家庭，因此向女方提議復合，「我們還是彼此給對方這個機會，為了這個兒子」。

金星與老公漢斯2006年離婚但仍舊相愛，兩人今年終於復婚。（圖／翻攝自金星微博）

大陸主持人金星2005年與德國男友漢斯結婚，還領養三個小孩，但隔年因難以幫小孩報戶口的問題離婚，今年4月兩人又忽然宣布復婚，但其實復婚一事從2018年就已有傳聞，直到2022年時金星曾PO出與漢斯兩人的合照表示：「十八年前的今天我們相識，十八年後的今天我們依然相愛…再過它三個十八年我們就成老照片了！」可見兩人感情不變，事隔2年後，金星才正式宣布與漢斯復婚，並在受訪時難得道出是因為婆婆覺得金星買的房子幾乎都在漢斯及孩子的名下覺得不妥，直言「這個女人（金星）這麼勤勞，必須得給我結婚」，不然會對她不公平。

周興哲和趙岱新曾疑因對婚姻沒有達到共識一度分手，復合後兩人在2022年登記結婚。（圖／翻攝自周興哲IG）

周興哲和趙岱新這段姐弟戀在2022年登記結婚修成正果，一開始周興哲對女方一見鍾情，不過2人疑似對婚姻沒有達到共識，交往不到2年時間便分手。分手後周興哲和趙岱新在新北耶誕城晚會上大方同台，並獻上「愛的抱抱」，不久後便傳出戀情復合的好消息，更在去年8月迎來寶貝女兒的誕生，今年9月又再度懷上二胎，兩人也計劃明年補辦婚宴。

對於本刊在11月14日拍到王宥忻和翁總拍攝親密婚紗照，王宥忻回應本刊表示：「因為13年前結婚時，還在打拚沒有心思拍婚紗，經濟也不允許，後來事業成功了，每年都會拍婚紗記錄，每次拍婚紗感情就回溫，總會想起過去一起同甘共苦的點點滴滴。」

至於兩人是否已經復合？她說：「我和翁總即使離婚也看待對方是家人，也因為離婚這件事，讓我看清楚生命最應該看重什麼，失而復得讓我們更珍惜彼此的感情，今年的婚紗是每年的傳統，希望留住幸福的瞬間，提醒自己珍惜照顧好身邊的人。這次一起帶上麥可和Gaga羊駝CP成雙成對，期待可以早日生羊駝小寶寶。」