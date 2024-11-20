王柏傑6月爆出酒駕風波後，沉寂了近4個月的時間，直到10月電影《餘燼》宣傳時才現身公開場合。但據時報周刊CTWANT了解，王柏傑工作其實並未受到太大影響，他早已悄悄進入新劇組拍戲，忙著拍攝全新影集《動物園》，同劇卡司還有李淳以及邵雨薇等人。

邵雨薇坐在大陽傘下等待拍戲，臉上的傷妝十分明顯。（圖／本刊攝影組）

或許是過去有合作過，邵雨薇與李淳在拍攝現場頗有話聊。（圖／本刊攝影組）

影集《動物園》該劇由導演蘇文聖執導，他過去曾執導過影集《百萬人推理》、電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，籌備4年終於在今年10月中開拍。11月9日下午2點半，王柏傑、李淳、邵雨薇現身在台北市民生社區，3人穿著相同的上衣，胸口位置都有「壽山動物園」的中英文字樣，上身有吊掛防護器具、腳踩雨鞋，看得出應是飾演動物園的工作人員。

不知是否對車況不瞭解，王柏傑一開始發動機車有些不穩，自己還笑了起來。（圖／本刊攝影組）

邵雨薇戴上安全帽準備讓王柏傑載。（圖／本刊攝影組）

曬得黝黑的王柏傑，脫下身上的吊掛防護裝備，戴上安全帽，騎乘一輛排氣管冒著白煙老舊的機車就位，酒駕被吊扣駕照1至2年的他，拍戲時改騎機車，而邵雨薇也戴上安全帽，坐在機車後座，拍攝騎機車載邵雨薇進停車場的戲碼，同一個鏡頭反覆拍了數次，每一次邵雨薇的手都放在王柏傑背上，而不是環抱著對方的腰。邵雨薇臉上的妝似乎刻意呈現出右臉頰上有傷，工作人員還特別拍了特寫，在片場時，邵雨薇和李淳聊天時，還拿了手機給對方看，兩人過去因合作過電影《陪你很久很久》，互動似乎比跟王柏傑更熱絡。

汽車駕照被吊扣的王柏傑騎機車載著邵雨薇，同一個鏡頭反覆拍了數次。（圖／本刊攝影組）

中場休息王柏傑叼著菸解菸癮。（圖／本刊攝影組）

值得一提的是，王柏傑雖說煙癮不小，休息時少不了要叼著菸在一旁吞雲吐霧，但他菸品不差，抽完菸彎下身子將菸頭彈掉，並將菸蒂交給助理放在隨身的熄菸盒中，沒有隨意丟棄在路邊，即便忙著拍戲也依舊遵守規範，不造成環境問題。

抽完菸後王柏傑將菸蒂交給助理放在隨身的熄菸盒中，並未隨處亂彈。（圖／本刊攝影組）

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