日本「Art Aquarium」金魚藝術展即將來台，預計12月在信義區大型賣場ATT 4 FUN中的SAKURA餐酒館展出，該展覽以藝術為名，聲稱要用金魚打造日式美學體驗，近年卻爭議不斷，密集飼養和多變燈光都會造成魚兒身心受創，如今更因動保法規而免經申請，其飼養空間、環境和醫療等配套措施皆無須送審，讓動保團體擔心該活動會成為「虐待動物展」，恐會造成無辜生命大量損傷。

據了解，該展於2007年推出，之後成為日本東京的Art Aquarium美術館每年固定「夏季金魚納涼祭典」，每次展覽約「使用」3萬隻金魚，主打夢幻魚缸、現代燈法和五彩繽紛的金魚遨遊，讓遊客沉浸在日本傳統美的璀璨世界，曾到義大利、中國等地展出，美麗的外表下卻藏著無數魚兒的悲歌。

根據《動物保護法》第六條之一，任何人未經申請不得任意進行動物展演，但也有免經許可條款，如魚類在水池總容量30立方公尺以下的水缸進行展演，該展覽因而不需要提出申請，相關的展演計畫也無須送審。

「魚是很好奇的動物，正常的金魚會游，但在這個展覽有些金魚不太會動，還有魚是已經死掉的。」台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，協會志工於10月18日到東京拍下金魚藝術展實況，徹底揭露以藝術為包裝的殘忍。

根據台灣防止虐待動物協會提供的畫面，展覽中的魚兒在長年強烈燈光變化和大量噪音下身心俱疲，大量魚兒呈現呆滯漂浮狀態，即使有人走過或燈光轉換都毫無反應，靜靜躺在魚缸底部的樣子宛如僅剩肉體、沒有靈魂的「喪屍」。

台灣防止虐待動物協會志工遠赴東京拍攝金魚展實況，發現多隻魚兒呆滯瀕死，當中還有魚兒屍體，讓執行長姜怡如十分不捨。（圖／劉耿豪攝）

畫面背景音中，可清楚聽見長時間播放的音樂和嘈雜人聲，「塔魚手札─魚醫生與飼育員的水族筆記」負責人、魚類醫師潘世瑩表示，魚兒眼睛敏感且無眼臉保護，穩定的燈光開關是魚兒用來判斷日夜的標準，大量紅藍光與其他色彩讓牠們分不清如今是黑夜或者白天。

而該展多個缸體採高密度飼養，潘世瑩提到，金魚飼養密度過高會加快疾病傳播速度和寄生蟲盛行率，魚兒還得承受強烈的進食競爭，弱勢魚因而無法覓得足夠食物，強勢魚也會出現攻擊行為。

集體飼養的魚兒「壓力山大」，獨自飼養的金魚則得忍耐無邊的寂寥，該展將部分魚兒單隻放在有些微造景的小型缸體中，而金魚是群居性動物，瑞士早已立法禁止單獨飼養，該展的金魚不只被當成產品，還得被關在方寸之地無處可去，甚至吞食空氣和無目標漂浮的刻板行為，更有遊客直接目睹魚兒屍體。

日本金魚展多數缸體採密集飼養，加快疾病傳播速度和寄生蟲盛行率，魚兒還得承受強烈的進食競爭。（圖／台灣防止虐待動物協會提供）

記者致電餐廳和寄送郵件都未獲回應，而主辦單位在社群媒體上強調，展覽顧問團包括張軒誠水景空間設計總監張軒誠、魚活通顧問企業社負責人王茂麟、獸醫邱新育、國立台灣海洋大學水產養殖系副教授李柏蒼，從籌備展演到完整展期都會有來自產業界、學術界、獸醫師的共同監護與指導，定期維護金魚的健康狀態，確保魚隻的舒適與健康。

主辦單位表示，展覽期間正值金魚繁殖期，雄性追逐雌性時會導致疲勞後受傷，嚴重會危及生命，因而採取隔離疲憊魚隻、提供充足休息空間等措施，並針對每缸的水量和狀況定期更換一定比例的水量，也會依照生物狀態採取臨時性的換水，保持水質穩定，確保展覽符合動物福祉標準。

台北市動保處表示，已將專家意見告知業者，業者已知曉，金魚展開幕後，動保處會派人盯查，確保展場符合動物福祉，如造成動物損傷則將依法裁罰。

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