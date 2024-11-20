台北市信義區知名賣場「ATT 4 FUN」7樓餐廳SAKURA餐酒館，即將引入日本備受爭議的「Art Aquarium」金魚藝術展來台，預計12月展出，而該餐酒館開幕時啦啦隊女神林襄更親自站台，對外宣稱此餐廳由她經營，自己升格成為「襄老闆」，如今傳出動保爭議，林襄經紀人則迅速切割，稱已在6月與該餐廳結束合作。

據了解，該餐廳於2023年10月正式開幕，母公司為日本溫泉、餐飲業龍頭之一的克麗德國際集團，餐廳總面積達270坪，擁有220個座位，更主打「日本之美」設有6間VIP主題包廂，希望藉由音樂和舞蹈將日式魅力傳至全球。

SAKURA餐酒館設有超大舞台，希望藉由音樂和舞蹈將日式魅力傳至全球，嘈雜聲音和刺眼燈光也讓動保團體擔心會嚴重傷害展出金魚。（圖／SAKURA日式餐酒館提供）

「SAKURA」於2023年8月舉辦造勢活動，林襄身著和服，帶著師妹芷霖演出做為示範，和台灣偶像女團AKB48 Team TP蔡亞恩親自站台，林襄更聲稱該餐廳由她所經營，宣告自己從娛樂界正式進軍餐飲業，也因而被媒體封為「襄老闆」。

林襄在造勢活動上擔任評審，為餐廳欽點專屬舞者，並大力推薦「SAKURA」，稱該餐廳是台灣第一家以日式精緻甜品為主打，同時還有舞蹈藝術表演的日式餐酒館，透過精緻的日本美食、空間場域的設計以及精心海選的表演者及樂曲選擇等，都讓客人有如在日本度假。

2024年6月間，林襄更兩度以「老闆」之姿突襲「SAKURA」，先是到餐廳內視察準備工作，還向員工開口指定喜歡的調酒口味，並拍攝表演舞者們，用自身名氣為餐廳大作宣傳，這兩支影片則分別於同月14日和28日上架，而一發生爭議，林襄卻秒跟餐廳切割。

「SAKURA」在10月宣告引進東京金魚展來台，但該展覽使用大量燈光、音樂和密集飼養讓魚兒飽受壓力，更有多隻金魚猝死，長年備受爭議，台灣防止虐待動物協會等多個團體更直呼其為「以藝術為包裝的虐待」而發起抗議，大眾怒火也因而指向林襄。

金魚藝術展即將於12月登台，網路上已在販售每張350元的門票，動物成商品亂象也讓動保界憂心不已。（圖／翻攝KLOOL網站）

林襄則火速透過經紀人切割，表示她在6月就與餐酒館結束合作關係，後續營運規劃與活動內容均未再參與也無從知悉，金魚展則是看新聞才知道，翻臉速度之快也讓網友們嘆為觀止。

記者致電餐廳和寄送郵件都未獲回應，而主辦單位在社群媒體上強調，展覽顧問團包括張軒誠水景空間設計總監張軒誠、魚活通顧問企業社負責人王茂麟、獸醫邱新育、國立台灣海洋大學水產養殖系副教授李柏蒼，從籌備展演到完整展期都會有來自產業界、學術界、獸醫師的共同監護與指導，定期維護金魚的健康狀態，確保魚隻的舒適與健康。

主辦單位表示，展覽期間正值金魚繁殖期，雄性追逐雌性時會導致疲勞後受傷，嚴重會危及生命，因而採取隔離疲憊魚隻、提供充足休息空間等措施，並針對每缸的水量和狀況定期更換一定比例的水量，也會依照生物狀態採取臨時性的換水，保持水質穩定，確保展覽符合動物福祉標準。

台北市動保處表示，已將專家意見告知業者，業者已知曉，金魚展開幕後，動保處會派人盯查，確保展場符合動物福祉，如造成動物損傷則將依法裁罰。

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