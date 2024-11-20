勞動部才爆職場罷凌事件，多人被迫離職，甚至輕生！據勞安所2022年調查，約有5.8％受僱勞工、約42萬8962名勞工一年內曾遭遇包括威脅、恐嚇、羞辱、歧視、排擠、霸凌、欺凌、騷擾等心理暴力，為遭性騷擾的4.4倍以上，但檢視現行法令，勞工遭職場霸凌不僅不能請公假處理，甚至還沒有相關資源可供運用，職安法也僅明定雇主應提供申訴及處理管道，遭霸凌員工往往只能循民事求償。

據調查，13.7％受僱勞工曾遭遇職場暴力。在各項職場暴力中，12.4％受僱者曾在一年內遭遇「言語暴力，5.8％受僱者曾遇過霸凌等「心理暴力」、1.3％受僱者曾遭「肢體暴力」，也有1.3％受僱者曾遇「性騷擾」。

職安法並無定義何為職場霸凌，而依部分機關及法定判決指出，職場霸凌為發生在工作場所中，藉由權力濫用與不公平處置，造成持續性冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱行為，使被霸凌者感到受挫、被威脅、羞辱、被孤立或受傷，進而折損其自信並帶來沈重身心壓力。

目前勞動部僅要求雇主應預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，採取暴力預防措施。勞動部職安署職業安全衛生組長張國明坦言，目前職安法僅要求僱主應做好包括霸凌等等預防措施、處理程序等，若勞檢時發現未有相關計畫或文件則會要求限期改善，不改善的話可處3萬元至15萬元罰鍰。

相較於職場霸凌未有明確程序及資源，性別平等工作法則明定，勞工遭性騷擾後，雇主應依程序處理，未依規定處置或不滿意處置還可以再向地方政府申訴處理，最高負責人經認定性騷擾，還可以處最高100萬元罰鍰，且受害勞工還可以尋求法律扶助資源、向行為人請求最高5倍的損害賠償，雇主還應給予公假出庭。顯示防制職場霸凌的法規及資源明顯不足。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595