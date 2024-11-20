林口三井Outlet二期開幕後，吸引不少人到訪，也有網友不吝嗇地將享受到的優惠分享在社群上，就有人說自己到adidas消費3雙鞋款，原價破萬直接下殺到5000元有找，等於免費獲得一雙，讚嘆優惠相當有感。

一名網友在Threads上發文說，19日到新開幕的林口三井Outlet二期買了3雙adidas鞋子，結帳只付了4200多元，「原始標價3雙至少破萬，現場特價後已經算不貴了，但偷查網購還是網購便宜一點，原本想放棄不買了，走到門口才發現3雙有66折，滿3500再折500，用台新大筆刷再3.8%回饋，又再走回去買，真心覺得缺鞋子的跑一趟很值得！」

從帳單可見，兩雙RETROPY E5經典鞋及一雙MAXXWAVY ADV跑鞋，原價應為1萬211元，折扣後只要4263元，約4.2折，以原價來看，平均一雙3000元左右，等於原PO入手的其中一雙沒付半毛錢就帶走，他也秀出實體照證明自己所言不假，吸引不少網友直呼划算，不過他也說尺寸不算太齊全，「要努力找找。」

另有人表示，adidas推2件77折、3件66折，很多人都一次買3雙起跳，自己原本買一雙Gazelle鞋款2399元，跟朋友湊折扣後變成1597元，配上會員點數折100元，最終省近千元，可惜因為沒湊到三雙，不然還能再更殺；一名女網友也留言說，自己挖寶一次帶走11件服飾褲子等商品，最後結帳7000元還送瑜伽墊，逛得相當開心。