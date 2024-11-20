西班牙隊長費瑞爾(左)擁抱納達爾。（美聯社）

荷蘭網球好手范德贊舒爾普。（美聯社）

網球傳奇「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在台維斯盃決賽進行職業生涯最後一舞，西班牙8強對戰荷蘭，納達爾擔任第1點單打上陣，敗給荷蘭好手范德贊舒爾普（Botic van De Zandschulp）。范德贊舒爾普以6-4、6-4獲勝之後，全場觀眾向納達爾致敬，掌聲如雷，納達爾也揮手對觀眾回禮。

納達爾先前呼籲西班牙隊長費瑞爾（David Ferrer）以大局為重，不必勉強派他上場，費瑞爾最後仍選擇納達爾負責第1點單打，畢竟許多觀眾就是來看他的。38歲的納達爾上月宣布將於台維斯盃決賽之後封拍，最後心願是幫國家隊再拿1座冠軍，在此之前他於台維斯盃的單打比賽29勝1敗（29連勝）。

所幸納達爾沒有過於傷感，他很快平復心情，在場邊幫隊友熱血聲援，「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）單打獲勝奪回第2點，但在第3點雙打又輸給荷蘭的范德贊舒爾普和他的隊友，荷蘭2比1晉級準決賽。

范德贊舒爾普今年美網打敗阿卡瑞茲而震撼網壇，如今納達爾最後一舞也是輸在他手裡。納達爾第2盤打到1-5大幅落後，仍努力奮戰到4-6。

全場觀眾聲援納達爾，賽後范德贊舒爾普說：「我可以理解，我們在西班牙比賽，對手是該國史上最偉大的運動員納達爾。這是很特別的比賽，如果換成我自己在觀眾席，我同樣會幫納達爾加油。」