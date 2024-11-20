美國準總統川普在「真實社群」（Truth Social）宣布，提名金融公司執行長盧特尼克（Howard Lutnick），他曾在911恐攻事件中，失去所有同事。

綜合外電報導，川普在週二的一份聲明中說，盧特尼克將「領導我們的關稅與貿易議程，並直接負責美國貿易代表辦公室的相關事務。」作為商務部長，盧特尼克將負責執行川普競選期間提出的大規模關稅政策，他先前就公開強烈支持這些政策。他9月受訪時曾說：「關稅是總統使用的美妙工具，我們需要保護美國工人。」

盧特尼克自1980年代初，從賓州哈弗福德學院（Haverford College）經濟系畢業後，就一直在康托費茲傑羅公司（Cantor Fitzgerald）工作。他年輕時遭遇多個重大變故，高中時失去了母親，剛上大學沒多久，又失去了父親。

2001年9月11日，恐怖分子襲擊了紐約市世貿中心，這同時也是康托費茲傑羅總部的所在地，包括盧特尼克的弟弟在內，他的658名同事全部葬身世貿大樓。當時盧特尼克因為送第一天上幼兒園的孩子上學，而沒有在世貿中心內，因此逃過一劫。在恐攻事件後，盧特尼克在紐約重建及支持遇難者家屬的工作中，成為商業界最直言不諱的倡議者。